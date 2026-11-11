Sonia Ursini encabezará un concierto de piano y voz

La pianista, cantante y profesora de música Sonia Ursini encabezará el concierto íntimo de piano y canto titulado "Honrar la vida" este sábado 14 de noviembre a las 21 en el subsuelo de la Galería Flamingo, espacio ubicado en la peatonal San Martín 902 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de ofrecer un recorrido interpretativo por las obras más representativas de la música popular argentina y rendir un tributo centrado en la producción artística y poética de Eladia Blázquez y Astor Piazzolla.

La propuesta busca atravesar distintas emociones, sonoridades y maneras de abordar el patrimonio musical del país a través de un repertorio que reúne canciones y tangos fundamentales, que abarcan desde la poética de Blázquez hasta la renovación del lenguaje tanguero impulsada por Piazzolla, con ejecuciones de piezas como Los pájaros perdidos, Oblivion, Adiós Nonino y Libertango.

Sobre Sonia Ursini

Cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional dedicada tanto a la música clásica como al tango, registrando sus comienzos artísticos en la ciudad de Paraná, donde debutó a los 14 años de edad como pianista clásica sobre el escenario del Teatro 3 de Febrero.

Su formación institucional en piano y canto lírico la llevó a explorar diversos géneros musicales hasta consolidar en el tango un lenguaje de expresión propio, destacándose a partir del año 1989 por su trabajo compartido con el maestro Horacio Salgán, junto a quien conformó un dúo de pianos que realizó actuaciones en diversos escenarios de la Argentina y de Estados Unidos.

Su recorrido internacional incluye además presentaciones en recintos de Alemania, Italia, España y Finlandia, desarrollando de manera paralela una labor solista que abarca piezas del repertorio tradicional y composiciones de autores de la talla de Salgán, Piazzolla y Blázquez.

En el plano discográfico y bibliográfico, grabó los álbumes Somos un tango y Adiós Nonino, y es autora del libro Horacio Salgán: la supervivencia de un artista en el tiempo, y se desempeñó como docente y Académica Titular en la Academia Nacional del Tango.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Eventbrite y al 343 4808780.