Clásicos del jazz y música popular brasileña, este viernes en Galería Flamingo

La agrupación musical Jazz Trío, integrada por Ana Contreras en voz, Joaquín Arijón en piano y Martín Carrere en contrabajo, llevará a cabo un concierto en vivo este viernes 13 de noviembre a partir de las 21 en el subsuelo de la Galería Flamingo, espacio ubicado sobre la peatonal San Martín 902 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de ofrecer un recorrido sonoro por las obras del repertorio internacional y regional, poniendo en diálogo distintas tradiciones musicales mediante arreglos acústicos que integran clásicos del jazz, composiciones de la música popular brasileña y piezas del cancionero folclórico latinoamericano.

El programa artístico diseñado por el ensamble busca abordar tres vertientes musicales que comparten la capacidad de reinventarse y transformarse en cada interpretación, atravesando diversas épocas y fronteras geográficas. A través de una instrumentación conformada por piano acústico, contrabajo y voz solista, los músicos repasarán los estándares tradicionales del jazz estadounidense con el ritmo característico de la bossa nova de Brasil y las melodías propias de distintas regiones de América Latina.

Las entradas pueden adquirirse a través de Eventbrite o al 343 4808780.