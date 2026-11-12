Continúa el ciclo de películas dedicadas a la animación en Gato Negro

El espacio cultural Gato Negro llevará a cabo la proyección de la película australiana Memorias de un caracol este domingo 15 de noviembre a las 19 en su sede ubicada en la calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, con el propósito de dar continuidad a su ciclo mensual dedicado al cine de animación y ofrecer al público local una función enmarcada dentro de la técnica artesanal del stop motion.

La iniciativa impulsada para el mes de noviembre busca acercar a los espectadores piezas audiovisuales producidas mediante la captura de miles de fotografías cuadro por cuadro para otorgar movimiento, gestos y expresiones a objetos.

La obra seleccionada fue estrenada en el año 2024 en Australia bajo la dirección de Adam Elliot, realizador reconocido en el circuito internacional como un referente del género de animación cuadro por cuadro tras haber desarrollado una filmografía centrada en relatos de corte dramático y biográfico.

Con una duración total de 94 minutos, la trama se sitúa en la Australia de la década de 1970 para seguir la historia de Grace Pudel, una niña solitaria que manifiesta un gran interés por las figuras decorativas de caracoles y la lectura de novelas románticas. La película aborda el quiebre emocional de la protagonista tras el repentino fallecimiento de su padre, suceso que la obliga a separarse de su hermano mellizo, Gilbert.

A lo largo de su desarrollo, la película aborda temáticas vinculadas con el duelo, la depresión y la resiliencia frente a contextos difíciles y muestra el proceso mediante el cual el personaje principal logra afrontar su aislamiento.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tiene un valor de $2.500 y podrá abonarse directamente en puerta.