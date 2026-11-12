El Ciclo Internacional de Narración Oral continúa con espectáculo y taller en Paraná

Este viernes, a las 20.30, Juan Tapia narrará “La furia de Hércules”, en el auditorio Rodolfo Walsh.

La propuesta tendrá una nueva instancia este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Auditorio Rodolfo Walsh. Juan Tapia estará a cargo de un espectáculo de narración y de un taller de formación destinado a trabajar la voz, el repertorio y los recursos expresivos.

El Ciclo Internacional de Narración Oral “Formación + Espectáculo” tendrá una nueva etapa este viernes 13 y sábado 14 de noviembre en el Auditorio Rodolfo Walsh, ubicado en Buenos Aires 389, en Paraná.

La iniciativa es organizada por el Departamento de la Mediana y Tercera Edad junto con la Coordinación del Club de Narradores de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

El ciclo comenzó en septiembre con la participación de narradores de Colombia, México y Argentina. En esta oportunidad, las actividades estarán coordinadas por Juan Tapia, quien llevará adelante tanto la propuesta escénica como el espacio de formación.

La programación comenzará este viernes, a las 20.30, con “La furia de Hércules”, un espectáculo que recupera el placer de escuchar historias a partir de la mitología griega.

La obra propone recorrer la vida, la caída y el ascenso de Hércules desde una narración cercana, en la que conviven el humor, la tragedia, el orden y la desmesura.

El sábado, desde las 10, Tapia coordinará el taller “Palabra y sonido: el arte de contar historias a viva voz”. La actividad estará centrada en el trabajo con el repertorio, los recursos sonoros de la voz y distintas herramientas vinculadas con el oficio de narrar.

Para participar de las actividades se puede solicitar información e inscribirse a través del correo clubnarradorespna.dmyte@gmail.com o comunicándose al 343 6113307.