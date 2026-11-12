Fiamma Curtosi llega a Paraná con “Fracasos Amorosos”

La actriz y creadora de contenidos llegará a Yamandú Audio Club con un espectáculo que combina historias de relaciones, canciones, humor y participación del público. La función será este viernes 13 de noviembre, a las 21.

Fiamma Curtosi llega este viernes a Paraná con Fracasos Amorosos, un espectáculo construido a partir de experiencias propias y ajenas sobre relaciones, citas y vínculos. La función comenzará a las 21 en Yamandú Audio Club, ubicado en avenida Laurencena 375.

Con dirección de Vero Lorca, la propuesta tiene un formato interactivo: Curtosi comparte historias recogidas a lo largo de los años y las cruza con las experiencias del público, que también forma parte de lo que sucede durante la función.

La actriz y creadora de contenidos fue construyendo en redes sociales una comunidad alrededor de relatos vinculados al amor y los desencuentros. Parte de ese material llegó ahora al escenario, donde las anécdotas se combinan con canciones, debates y humor.

Fracasos Amorosos recorre temas como el amor propio, la autoestima y las citas, pero también pone el acento en las amistades y en esas redes que suelen cobrar especial importancia después de una ruptura.

La propuesta parte, justamente, de mirar desde otro lugar aquello que alguna vez salió mal: volver sobre los desencuentros, reconocer experiencias comunes y encontrar en el humor una manera de atravesarlos.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Gradatickets y también pueden adquirirse en Flamingo Bar. Hay posibilidad de abonarlas en hasta seis cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Fiamma Curtosi – Fracasos Amorosos

Viernes 13 de noviembre, 21

Yamandú Audio Club – Av. Laurencena 375, Paraná.