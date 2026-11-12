La Compañía Montielera y Federal realizará un homenaje al músico Alcides Müller

La Compañía de Danzas Montielera y Federal llevará a cabo la función de la obra escénica documental titulada "Alcides Müller: entre acordes y recuerdos" este jueves 12 de noviembre a partir de las 21 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, espacio ubicado en Boulevard Racedo 250 de la ciudad de Paraná.

La función busca rendir homenaje a la vida y al legado artístico del músico entrerriano, poner en valor a los referentes populares de la provincia y promover un acercamiento a la historia y las expresiones culturales locales.

La propuesta artística articula cuadros de danza tradicional, ejecuciones musicales en vivo y relatos testimoniales para reconstruir las vivencias, los paisajes y la trayectoria del compositor.

El desarrollo argumental y coreográfico de la puesta en escena se estructura a partir de los propios recuerdos, anécdotas y vivencias de Alcides Müller, tomando sus relatos personales como hilo conductor para dar forma a un espectáculo de corte documental. Mediante esta combinación de lenguajes escénicos, los bailarines y músicos de la agrupación abordarán distintos pasajes vinculados con la identidad cultural entrerriana, buscando rescatar la memoria y destacar la vigencia de los creadores que marcaron el repertorio folclórico de la región.

Las entradas tienen un valor de $15.000. Por reservas, comunicarse al 343 4663203.