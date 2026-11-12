La intendenta Romero adelantó que podría postergarse la Fiesta del Mate: “La prioridad es atender a la gente”

La 36° edición de la Fiesta Nacional del Mate se postergaría para julio o septiembre del año próximo.

La intendenta de Paraná anticipó que la celebración prevista para febrero podría trasladarse a julio o septiembre. “No podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está en emergencia”, afirmó en Cuestión de Fondo, por Canal 9 Litoral.

La 36ª Fiesta Nacional del Mate podría cambiar de fecha. Rosario Romero adelantó que el municipio evalúa postergarla ante la situación de emergencia que atraviesan distintas familias de Paraná y sostuvo que, por estos días, la prioridad está puesta en la asistencia.

La intendenta se refirió al tema durante una entrevista con Daniel Enz en Cuestión de Fondo, por Canal 9 Litoral. Allí explicó que todavía no se avanzó con la contratación de artistas, justamente porque no hay certezas sobre cómo evolucionará la situación en los próximos meses.

“La Fiesta del Mate puede posponerse porque la prioridad hoy es atender a quienes están en crisis, y yo no me veo contratando artistas hoy, cuando no sabemos ni cómo va a estar la situación en febrero”, señaló.

Romero recordó que la organización de un encuentro de esta magnitud obliga a cerrar las contrataciones con bastante anticipación y que los pagos suelen realizarse antes de las presentaciones.

“Lamentablemente, para todas estas fiestas los artistas se contratan con bastante tiempo de antelación y lo cobran antes. Por eso, hasta ahora no lo hemos hecho y lo más seguro es que se posponga hasta que pase la crisis”, explicó.

La posibilidad de cambiar la fecha no implica, según aclaró, dejar de realizar la fiesta. La intención es mantener la 36ª edición dentro del calendario de la ciudad, aunque en otro momento del año.

“Se puede hacer en otro mes del año, en julio o en septiembre. Quisiéramos hacerla”, dijo.

La definición, de todos modos, estará atravesada por lo que ocurra con las familias que hoy necesitan asistencia. En ese punto, Romero fue categórica: “La prioridad es atender a la gente que está en dificultades y no nos podemos sustraer. No podemos estar de fiesta a metros de donde la gente está en emergencia”.

Por ahora no hay una nueva fecha confirmada. Pero la alternativa que aparece con más fuerza es trasladar la 36° Fiesta Nacional del Mate hasta después de que pase el momento más crítico.