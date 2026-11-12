Llega a La Hendija una película sobre la vida y el legado de Osvaldo Pugliese

La película Osvaldo, un documental sobre la vida y el legado musical de Osvaldo Pugliese, se proyectará este sábado 14 de noviembre, a las 20, en el Centro Cultural La Hendija de Paraná. La función contará con la presencia de sus directores, Nicolás Artín y Viveka Cáceres, quienes participarán de una charla posterior con el público.

El trabajo nació a partir de una adaptación cinematográfica de una obra teatral estrenada en la capital entrerriana y propone un recorrido por distintas provincias argentinas para recuperar la figura del pianista y compositor, a través de testimonios, escenas y la participación de artistas de diferentes lugares del país.

Artín es oriundo de Buenos Aires, pero vive en Paraná desde hace nueve años. Su vínculo con el tango lleva ya 15 años y, según contó a ANÁLISIS, buena parte de su recorrido artístico estuvo orientado a difundir tanto la historia de este género como sus expresiones actuales. En 2019 estrenó la obra teatral "Osvaldo" en La Vieja Usina, con la intención de llevarla luego a distintos escenarios.

Sin embargo, después de la pandemia, ese proyecto tomó otro rumbo. La idea de adaptar la pieza al lenguaje audiovisual fue el punto de partida de una producción que comenzó a desarrollar junto a Viveka Cáceres, realizadora de Santa Fe que vive en Rosario. Ambos trabajaron durante un año en esa adaptación, entre 2020 y 2021, y luego avanzaron con el proyecto cinematográfico que finalmente se convirtió en la película.

El documental toma como eje la vida de Pugliese, a quien Artín considera "el pianista más importante que ha tenido el tango", pero también busca mostrar la presencia que su música y su figura mantienen en distintos puntos del país. Para construir ese recorrido, los realizadores viajaron por Argentina en motorhome y filmaron junto a artistas de cada lugar al que llegaron.

El director explicó que buscaron trabajar sobre dos dimensiones, por un lado, la obra musical, que puede acercar a quienes escuchan, bailan o interpretan tango y por otro, la historia humana de Pugliese, sus vínculos y la manera en que era recordado por quienes tuvieron algún contacto con él.

Artín señaló que el proyecto se realizó de manera colectiva y autogestiva, tomando como referencia el funcionamiento cooperativo que tuvo la agrupación musical durante 51 años. "La peli está hecha y trabajada con la misma esencia que tenía la orquesta Osvaldo Pugliese, que era cooperativa", explicó. Y agregó que, más allá de esa referencia, las condiciones actuales de producción cinematográfica también los llevaron a sostener una dinámica de trabajo compartida.

En Entre Ríos, la filmación incluyó distintos espacios de Paraná y la participación de artistas locales. Una de las escenas se realizó en el anfiteatro, donde el propio Artín bailó junto a Agustina Díaz, una bailarina de Gualeguaychú. También hubo una secuencia en el Teatro 3 de Febrero, protagonizada por Susana Cuestas y Luis Fusi, dos milongueros reconocidos dentro de la comunidad tanguera de la ciudad. A esas participaciones se sumó una pequeña ficción filmada en el Palma Juniors, con Gerardo Dayub y su hija Juli, vinculados con el teatro y la actuación. En la realización participaron más de 500 personas.

Desde su realización, Osvaldo comenzó un recorrido que superó las primeras expectativas de sus directores. Artín contó que decidieron iniciar el camino con exhibiciones en salas y que hasta el momento ya realizaron más de 60 funciones. La película llegó a cerca de 15 países, entre ellos Japón, Armenia, Suecia y Suiza, con proyecciones organizadas principalmente por comunidades tangueras y, en algunos casos, por espacios vinculados con el cine. También tuvo exhibiciones en más de 12 provincias argentinas. En algunos de esos encuentros los realizadores pudieron estar presentes para contar cómo se había desarrollado el proyecto y conversar con quienes se acercaban a ver la película. Además, el director mencionó que recientemente obtuvieron un premio en India.

La presentación en La Hendija será la cuarta función de la película en ese espacio cultural de Paraná. La función será este sábado 14 de noviembre a las 20 en el Centro Cultural La Hendija, ubicado en Gualeguaychú 171. Las entradas tienen un valor de $9.000 y las reservas pueden realizarse al 11 3312 6662.