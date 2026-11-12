Llega la séptima edición de "De muestra en la Fcedu", con un homenaje a Oscar Bosetti

La comunidad académica de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos llevará a cabo la séptima edición de la exposición titulada "De muestra en la Fcedu" este viernes 13 de noviembre a partir de las 17 en el hall central del edificio ubicado en la calle Buenos Aires 389 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de compartir con el público las producciones, los proyectos y las experiencias de aprendizaje desarrolladas por docentes y estudiantes durante el transcurso del segundo cuatrimestre del ciclo lectivo 2026.

Dentro del cronograma establecido para el encuentro, las autoridades de la casa de estudios incorporaron un segmento especial dedicado a recordar la trayectoria docente y profesional del profesor Oscar Bosetti, bajo la consigna "Celebramos el legado de Oscar Bosetti". Según informaron desde la institución, la actividad conmemorativa comenzará a las 19:30 con el descubrimiento de una placa recordatoria en el Área Audio del Centro de Producción en Comunicación y Educación (Cepce), espacio estrechamente vinculado a la labor radial y sonora que desempeñó el educador.

Posteriormente al descubrimiento de la placa en el sector de producción audiovisual y sonora, la convocatoria se trasladará hacia el Patio del Centenario de la misma sede de calle Buenos Aires 389 para dar lugar a un acto central de reconocimiento en memoria de Bosetti.

Sobre Oscar Bosetti

El profesor e investigador desarrolló una extensa labor académica y profesional dedicada a la formación de múltiples generaciones de comunicadores sociales y periodistas en diversas casas de altos estudios de la Argentina, entre ellas la Universidad Nacional de Entre Ríos. A lo largo de su trayectoria, se consolidó como un referente central para el análisis de la radiofonía en el país y como un precursor en la sistematización teórica y práctica del lenguaje sonoro. En el ámbito de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, impulsó en 1992 la creación de la Agencia Radiofónica de Noticias (ARN) dentro del Centro de Producción en Comunicación y Educación, espacio que a principios de la década de 2000 adoptó el nombre de Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC), además de brindar asesoramiento y acompañamiento para la puesta en marcha de Radio UNER Paraná.

Formó parte del equipo de gestión correspondiente al período 2022-2026 desempeñándose en el cargo de consejero superior, función que sumó a su experiencia previa como consejero directivo en gestiones anteriores. En el plano de la enseñanza de grado, ocupó el cargo de Profesor Titular Ordinario en la cátedra Seminario Especializado: Periodismo Político desde 1995 hasta el momento de su jubilación en diciembre de 2025.

Desde 2024 y hasta su fallecimiento, ejerció como Coordinador Técnico del Cepce, rol desde el cual promovió el desarrollo del canal y espacio de streaming de la facultad (Aula A-Fcedu Streaming) en un trabajo colaborativo con trabajadores del propio centro de producción, el Departamento de Informática, el Área de Comunicación Institucional, personal nodocente, estudiantes e integrantes de Radio UNER Paraná FM 100.3.

Previamente a la titularidad en Periodismo Político, tuvo a su cargo diversas asignaturas dentro de la misma facultad, habiendo sido Profesor Titular interino en las cátedras Periodismo Nacional e Internacional entre 1988 y 1990, Política de los Medios entre 1988 y 1995, Periodismo en Cine y TV entre 1988 y 1996, y La Radio como Medio Alternativo entre 1988 y 1999, además de desempeñarse como Profesor Titular Ordinario en Periodismo Nacional e Internacional durante el lapso comprendido entre 1990 y 1994.

En el plano de la gestión y la docencia en otras instituciones del país, ocupó la Subsecretaría de Medios de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires entre 2002 y 2006, gestión en la que fundó la emisora Radio UBA y dirigió tanto el programa como la publicación académica UBA: Encrucijadas, Revista de la Universidad de Buenos Aires. En esa misma universidad fue Profesor Titular Ordinario de la Cátedra I del Taller de Radio en la Facultad de Ciencias Sociales desde 1995 hasta su retiro en diciembre de 2025.

Su recorrido docente incluyó también la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, donde fue Profesor Titular Interino del Taller de Radio entre 1989 y 1992 y Titular Ordinario de esa materia entre 1992 y 1999; la Universidad Nacional de Quilmes, desempeñándose como Profesor Titular Contratado entre 1996 y 2023 en la Licenciatura en Comunicación Social al frente de Historia de los Medios y Sistemas de Comunicación, los Seminarios y Talleres de Radio 1 y 2, y el Seminario y Taller de Expresión y Comunicación Oral; la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, donde dictaba clases en la Licenciatura en Periodismo desde 1996; y la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos, institución en la que se desempeñaba desde 2001 como Profesor Titular Contratado de Teorías de la Comunicación en la carrera de Locución Integral Radio y TV.

De manera paralela a su labor en las aulas, mantuvo una activa presencia en la producción radiofónica y la extensión universitaria, conduciendo y realizando entrevistas en el ciclo radial Tramas —emitido por UBA FM 90.5 y Radio Éter desde agosto de 2008 hasta su deceso. También dirigió desde 2004 el Proyecto de Extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos denominado "Biblioteca Parlante de Distribución Nacional: Mirá lo que te digo", e integró el Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio del fin del siglo y La Radio del Nuevo Siglo.

Cronograma completo:

17 - Apertura

17:05 - Experiencias de Créditos Libres de Comunicación Social.

17:30 - Producción Artística en el marco del Encuentro Intercátedras A 20 años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.

17:35 - Producciones de la Agencia Radiofónica de Comunicación (ARC) del Área Audio del Cepce.

17:40 - Enseñar, investigar y extensionar en Historia de la Educación: unos registros del año 2026

17:45 - Presentación de la revista Mal de Ojos: Las juventudes y el mundo laboral y del programa Parte del Aire del Taller de Producción Periodística.

17:55 - Cruces y tramas: intervenciones situadas en escuelas. Presentación de experiencias desarrolladas desde las cátedras Prácticas Políticas y Sociales del Planeamiento de la Educación y Espacio de Relaciones Interinstitucionales II de Ciencias de la Educación.

18 - Experiencia de evaluadores y capacitadores de la FCEDU en Diseña Paraná. Área Gráfica del CePCE.

18:05 - Transformaciones y desafíos en los escenarios educativos a partir de los desarrollos digitales. Propuesta de las cátedras Taller de Planificación y Producción en Comunicación y Educación (de la Licenciatura en Ciencias de la Educación y el Profesorado y la Licenciatura en Comunicación Social) y Comunicación, Educación y Tecnologías (de las Licenciaturas en Educación Inicial y Educación Primaria).

18:10 - La prensa escrita como objeto de interrogación: comunicación, cultura y educación. Presentación de la propuesta de seminario de Problemas Contemporáneos de la Comunicación.

18:15 - Producciones del Área de Producción Audiovisual del CePCE. Presentación de 2001: La resistencia del fuego; de Palabra en foco: Luciana Basso, ESI y Matrimonio Igualitario; y de Entrevista sobre el Encuentro Internacional de Narración Oral.

18:25 - Presentación de la producción colectiva Una bolsa de ficciones antropológicas, de las cátedras Antropología y Antropología y Comunicación.

18:30 - Producciones del Taller de Producción: Gráfica - Redacción y del Taller de Producción en Lenguajes II.

18:35 - Presentación de crónicas narrativas urbanas de Paraná, Crespo y Santa Fe. Propuesta del Taller de Especialización II: Redacción.

18:40 - Experiencia de realización de un radioteatro para uso educativo del Taller de Especialización II: Audio.

18:50 - Producciones del Taller de Comunicación Visual II.

19 - Cierre de la muestra.

19:30 - Celebramos el legado de Oscar Bosetti. Descubrimiento de placa y Acto de Reconocimiento.