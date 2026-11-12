"Primavera a la carta", narraciones con Malena Sarrot y Víctor Villarraza.

Malena Sarrot y Víctor Villarraza estarán a cargo de la narración en una propuesta que tendrá funciones los domingos 15 y 22 de noviembre, a las 17, en Pasaje Alfredo Bravo, de Paraná.

"Primavera a la carta" tendrá dos presentaciones durante noviembre, con Malena Sarrot y Víctor Villarraza como narradores.

Las funciones están previstas para los domingos 15 y 22 de noviembre, a las 17, en Pasaje Alfredo Bravo.

La propuesta invita a encontrarse alrededor de las historias y la palabra narrada, en una puesta pensada para compartir una tarde de primavera.

Las entradas tienen un valor de 20.000 pesos. Las reservas pueden realizarse por WhatsApp al 3434 25 83 83.