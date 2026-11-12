Proyecto Mate presenta este viernes en Paraná su segundo disco, “Cada cierto tiempo”

Proyecto Mate, este viernes a las 21 en la Escuela de Música Constancio Carminio.

La banda santafesina tocará este viernes 13 de noviembre, a las 21, en el Auditorio Prof. Walter Heinze. La fecha forma parte del ciclo Puentes y contará con músicos invitados y la participación de La Ronda Trío.

Proyecto Mate vuelve a Paraná este viernes para presentar Cada cierto tiempo, su segundo trabajo discográfico, editado en septiembre por el sello Shagrada Medra.

El concierto será a las 21 en el Auditorio Prof. Walter Heinze, ubicado en Italia 61, y se enmarca en el ciclo Puentes, organizado por la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio.

La propuesta reunirá sobre el escenario a la formación habitual del grupo y a varios músicos invitados. Proyecto Mate está integrado por Mauro Bertotti, en voz y producción general; Agustín Casenove, en guitarra, voz y arreglos; Luciano Stizzoli, en piano, voz y arreglos; Esteban Mannarino, en bajo; y Nahuel Ramayo, en batería, percusión y producción general.

Para esta fecha se sumarán Luis Barbiero, en flauta; Erica Brown, en voz; y Alfonso Bekes, en guitarra. También participará La Ronda Trío, con músicos entrerrianos.

Un repertorio con raíz litoraleña

Proyecto Mate nació en 2019 a partir de una búsqueda colectiva: construir canciones propias atravesadas por distintas experiencias compositivas y por el trabajo de arreglos de sus integrantes.

La música del grupo parte de sonoridades vinculadas al Litoral, aunque no se queda en un registro tradicional. En sus canciones aparecen también elementos urbanos y nuevas formas de narrar el territorio, con una mirada contemporánea sobre ritmos y climas de la región.

Cada cierto tiempo es el segundo álbum de la banda. El primero, Primera Molienda, había sido publicado en marzo de 2022, también por Shagrada Medra.

El concierto de este viernes forma parte del ciclo Puentes, organizado en el marco de las actividades de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio.

Las entradas anticipadas pueden reservarse al 343 4640640. Además, hay una promoción especial de dos entradas por 20.000 pesos.