Un Domingo de Teatro tendrá funciones en Paraná y Federal

El ciclo continúa con funciones en La Vieja Usina y en el Centro Cultural.

El ciclo Un Domingo de Teatro tendrá función en La Vieja Usina de Paraná este domingo a las 20 con la obra "Mujer Litoral". El mismo día a las 21 llegará al Centro Cultural de Federal con el espectáculo "Donde nace la crueldad".

"Mujer Litoral" es un espectáculo de danza-teatro oriundo de Basavilbaso. La sinopsis relata que la obra "es una pregunta latente por la identidad y el territorio. Es reconocer cómo el paisaje se nos impregna en la piel, los olores se nos hacen carne y los sabores recuerdo". Protagoniza Priscila Favre Furi.

"Donde nace la crueldad" es una obra oriunda de Gualeguaychú. Cuenta la historia de una profesora de Antropología que lleva adelante una conferencia sobre la domesticación en la sociedad valiéndose de la mitología griega y las cartas del tarot. Explorando las raíces de la violencia y la dominación, indagando sobre la naturaleza humana y los desafíos que enfrenta la sociedad. La dirección está a cargo de Juan Domé y la actuación de Micaela Irene Gauna, con producción de Experiencia Kamikaze Teatro.

Un Domingo de Teatro es organizado junto al Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos (Contier). Es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.