Cultura

El espacio inmersivo del Mirador TEC recibirá una propuesta de armonización sonora

13 de Noviembre de 2026 - 09:12

Música y meditación este sábado en Paraná.

El Encuentro Zen Sorial se realizará este sábado 14 de noviembre a las 19 en el Domo Mirador TEC Inmersivo (Matorras 859) de Paraná. Consiste en un encuentro de música y meditación en movimiento.

Se trata de una experiencia sensorial que integra la meditación, el movimiento consciente y la armonización a través del sonido, invitando a conectar con el cuerpo, las emociones y el momento presente en un espacio de bienestar, relajación y conexión interior.

Durante el encuentro se utilizarán distintos instrumentos vibracionales, como armonio, diapasones, gong, cuencos de cristal y handpan, generando una experiencia sonora envolvente. Facilitan: Julie Durban, Cecilia Cangenova y Ángel Giolitti. Modalidad: inscripción previa y contribución voluntaria. 

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