El libro de partituras de José Bulos se presentará en la Escuela de Música

El pianista, compositor y docente paranaense José Bulos encabezará la presentación de su libro titulado Cuatro estaciones entrerrianas: obras para piano el martes 17 de noviembre a las 20 en el auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ubicada en la calle Italia 61 de la ciudad de Paraná.

La jornada es organizada dentro del ciclo Escuela Abierta e incluirá proyecciones visuales en vivo a cargo de Desidée Darrichón junto a otras intervenciones artísticas.

La publicación constituye un ciclo de cuatro composiciones originales para piano elaboradas por José Bulos, concebidas como un repertorio de partituras de acceso abierto para cualquier músico, estudiante o docente interesado en la interpretación del folclore litoraleño.

Según se detalla en la propuesta conceptual de la obra, el título Cuatro estaciones entrerrianas remite únicamente a los distintos períodos climáticos del año y se propone plasmar en simultáneo cuatro especies musicales del folclore entrerriano, cuatro regiones geográficas de la provincia, cuatro estaciones del ferrocarril y cuatro músicos referentes de la tradición local.

El volumen incluye textos explicativos escritos por el propio autor en referencia a cada una de las piezas musicales, ilustraciones dibujadas por Maxi Sanguinetti y el diseño gráfico llevado a cabo por Fortunato Galizzi.

Esta edición logró concretarse tras haber sido seleccionada por la Municipalidad de Paraná a través del Fondo Económico de Incentivo a la Cultura, las Artes y la Ciencia (Feicac) en su convocatoria 2025.

Sobre el autor

José Bulos es oriundo de la ciudad de Paraná y egresó del Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral, institución en la cual ejerce actualmente la docencia al igual que en la Escuela de Música, Danza y Teatro Prof. Constancio Carminio de la Uader. A lo largo de su carrera académica perfeccionó su formación como pianista junto a la maestra Graciela Reca y profundizó sus estudios en música argentina bajo la guía de la maestra Hilda Herrera, llegando a integrar el espacio de Compositores e Intérpretes de Música Argentina en Piano (Cimap).

Su vínculo con el repertorio regional se consolidó mediante su participación activa en el Movimiento de Cultura Entrerriana De Costa a Costa, formando parte además del dúo Bulos-Martínez y de la Orquesta De Costa a Costa, y desempeñándose como coordinador general del Gran Ensamble del Paraná en la edición 2026 de la Fiesta Nacional del Mate.

En el ámbito discográfico, en el año 2019 editó su primer álbum solista titulado Estando solo, trabajo en el que adaptó diversos géneros folclóricos al piano solista.

Paralelamente a su producción individual, fue convocado para participar en grabaciones de destacados referentes de la música popular, entre los que figuran Nilda Godoy y Cacho Hussein en el disco Ariel Ramírez - Al país profundo, Santiago Gómez en Tierra sagrada, Guillermo Zarba en Los tiempos del agua, Marino Frezetti en Rescoldo, Atahualpa Puchulu en Oración Chaná, Guillermo Lugrín en los álbumes Desde la patria del agua y Los últimos, y Marcia Muller en Mujer de chamamé.