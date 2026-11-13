La Federación de Jubilados llevará adelante la última función anual del ciclo de cine

La subcomisión de Cultura de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos llevará a cabo el último encuentro anual de su Ciclo de Cine este viernes 13 de noviembre a partir de las 18 en el Salón Anita E. Delizia, ubicado en la calle Alem 450 de la ciudad de Paraná.

Durante la jornada se proyectará el largometraje dramático de origen británico titulado Después del amor, obra escrita y dirigida por el realizador Aleem Khan en el año 2020.

La película seleccionada para concluir la agenda de exhibiciones constituye el debut de Aleem Khan en la dirección de largometrajes de ficción y tiene como protagonista principal a la intérprete Joanna Scanlan en el papel de Mary Hussain. Ambientada en la ciudad portuaria inglesa de Dover, la trama sigue la historia de esta mujer que queda repentinamente viuda tras el fallecimiento inesperado de su esposo. Apenas un día después de haberse celebrado el entierro, la protagonista descubre que su difunto marido mantenía una familia secreta a tan solo unas millas de distancia, cruzando el Canal de la Mancha, en la localidad francesa de Calais.

En cuanto a su recorrido por festivales y premiaciones internacionales, la producción cosechó importantes reconocimientos tras su lanzamiento. En la edición de los British Independent Film Awards celebrada el 5 de diciembre de 2021, el film obtuvo seis galardones, entre ellos el de Mejor película independiente británica para Aleem Khan y Matthieu de Braconier, Mejor director para Aleem Khan, Mejor actriz para Joanna Scanlan, Mejor actor de reparto para Talid Ariss, Mejor guion para Aleem Khan y el Premio Douglas Hickox al Mejor director debutante. Además, en la ceremonia de los Premios BAFTA del 13 de marzo de 2022, Joanna Scanlan se alzó con la estatuilla a Mejor actriz.

La entrada será libre y gratuita.