Llega la segunda edición de la peña folclórica a Casa Encendida

El espacio cultural Casa Encendida llevará a cabo la segunda edición de la peña folclórica denominada "Herencia Viva" este viernes 13 de noviembre a partir de las 20 en su sede ubicada en la calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de conmemorar el Día de la Tradición y promover un espacio de encuentro en torno a la música criolla y las expresiones populares argentinas.

La velada reunirá en un mismo escenario a las agrupaciones y solistas Bajo la Corteza, Julián Díaz, Roble Folk y Criaturas de la Noche, que tendrán a su cargo la programación artística con un repertorio orientado al canto y la danza tradicional.

De acuerdo a lo expresado por la organización, la propuesta apunta a consolidar este ciclo de encuentros musicales tras la convocatoria obtenida en su primera edición. La idea es encontrarse en torno a la guitarreada, el canto y el baile folclórico.

Además de la programación musical sobre el escenario, el espacio contará con servicio gastronómico y barra de bebidas durante todo el transcurso de la peña.

La entrada tiene un valor de $3.000.