Presentarán en Paraná un libro sobre Tilo Wenner, el poeta entrerriano desaparecido por la dictadura

El libro “Tilo Wenner, memoria de un poeta (des)aparecido”, escrito por Gastón Fleita Moreyra, se presentará el miércoles 18 de noviembre en Paraná.

La vida de Tilo Wenner, su obra literaria y las circunstancias de su secuestro y asesinato durante la última dictadura militar serán el eje de una presentación que tendrá lugar el próximo 18 de noviembre en Paraná. Se trata del libro “Tilo Wenner, memoria de un poeta (des)aparecido”, escrito por Gastón Fleita Moreyra, quien propone recuperar la trayectoria de un autor cuya producción todavía espera un mayor reconocimiento dentro de la literatura argentina.

La actividad comenzará a las 19 en la Biblioteca “Tilo Wenner”, que funciona en la Escuela de Educación Secundaria N° 6 “Lomas del Mirador”, ubicada en Celia Torrá 450. La convocatoria, bajo la consigna “Una historia de vida, poesía y memoria, para no olvidar”, es organizada conjuntamente por la institución educativa y La Solapa, Asociación de Ex Presos Políticos de Entre Ríos.

Nacido el 3 de febrero de 1931 en General Galarza, departamento Gualeguay, Tilo Arenst Wenner era descendiente de inmigrantes alemanes del Volga. Fue poeta, periodista y editor, y desarrolló una intensa actividad intelectual que incluyó la publicación de revistas literarias y de vanguardia. Su escritura, de rasgos experimentales y marcada impronta surrealista, quedó plasmada en más de una decena de libros publicados entre 1957 y 1972.

En la localidad bonaerense de Escobar, donde se radicó, fundó y dirigió el semanario El Actual, desde cuyas páginas desarrolló también una labor periodística de compromiso político y social. Esa actividad lo puso en la mira del aparato represivo. El 26 de marzo de 1976, apenas dos días después del golpe de Estado, fue secuestrado por fuerzas de la dictadura.

Su destino permaneció durante décadas ligado a la búsqueda de sus familiares. Recién en abril de 2009, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar sus restos, que habían sido enterrados como NN en el cementerio de Belén de Escobar.

La historia de Wenner reúne así dos dimensiones que el paso del tiempo no consiguió separar: la del escritor que construyó una obra singular y la del periodista perseguido y asesinado por el terrorismo de Estado. Su producción literaria, de circulación limitada y todavía poco estudiada, constituye además una parte de la memoria cultural entrerriana que distintas iniciativas buscan rescatar.

El libro de Gastón Fleita Moreyra se inscribe en ese esfuerzo por devolverle visibilidad a su historia y a su escritura. La presentación será abierta a toda la comunidad.