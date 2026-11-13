Samba na esquina continúa celebrando sus 20 años este domingo

La agrupación conmemora sus 20 años a la vera del río.

La agrupación musical Samba na esquina llevará a cabo un concierto al aire libre este domingo 15 de noviembre a partir de las 19 en el parador Arenas, espacio situado en el sector de las Playas del Thompson de la ciudad de Paraná, con el objetivo de dar continuidad a la agenda de celebraciones por sus veinte años de trayectoria ininterrumpida en la escena local.

La convocatoria, enmarcada bajo la consigna Melhor é viver cantando, propondrá una jornada frente al río Paraná centrada en el repertorio tradicional de la música popular brasileña, sumando además la participación de músicos invitados arriba del escenario junto a la formación estable del conjunto.

El ensamble que protagonizará la jornada del domingo está conformado por diez integrantes que sostienen la instrumentación característica de las rodas de samba tradicionales. En el sector vocal se desempeñan Jorgelina Barbiero, Natalia Damadian y Wanda Gaioli, acompañadas por Juan Bonetti en voz y cavaquinho, y Santiago Weber en guitarra de siete cuerdas, Mauricio Guastavino en voz y percusión, Iván Petrich, Diego Sánchez, Gonzalo Díaz y Ariel Páez en percusión.

La actividad contará durante todo su desarrollo con un servicio de cantina.

Las entradas pueden adquirirse a través del 343 4755998.