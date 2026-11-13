Se viene Suena Rock Fest en Oro Verde, con entrada libre y gratuita

El rock llega a Oro Verde con seis bandas que estarán sobre el escenario del predio multieventos (Los Sauces y Los Tordos). Será el domingo 22 de noviembre, a partir de las 20, con entrada libre y gratuita.

En esta tercera edición del festival que le imprime rock a la región, la música estará a cargo de Antoñico Rocksteady Club, Bravos Muchachitos, Cárdigan, Dulces Rufianes, Abeja Reina y Viejos Calaveras.

Habrá patio gastronómico con comidas y bebidas, y una variedad de feriantes. El Municipio de Oro Verde, organizador del evento por medio del área de Cultura, invitan a vivir una noche inolvidable, con pogo al aire libre.