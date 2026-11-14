La Feria de la Palabra continúa en Concepción del Uruguay con literatura, poesía y espectáculos

La sexta edición del encuentro cultural propone para esta tarde presentaciones de libros, talleres, conversaciones con escritores y actividades artísticas en distintos espacios de la ciudad. Entre las propuestas se destacan la participación de Alejandra Kamiya, un seminario dedicado a Juan L. Ortiz y el espectáculo de Malena Guinzburg. La Feria, inaugurada este viernes, continuará hasta el domingo con un homenaje al poeta entrerriano.

La sexta Feria de la Palabra de Concepción del Uruguay continuará este sábado 14 de noviembre con una intensa programación que comenzará a las 17 y tendrá como escenarios principales la plaza Ramírez, la carpa auditorio instalada en ese espacio público y distintos ámbitos culturales de la ciudad. La jornada reunirá presentaciones editoriales, encuentros poéticos, propuestas musicales y actividades destinadas a públicos de diferentes edades.

Uno de los momentos destacados será a las 20, cuando la escritora Alejandra Kamiya protagonice el encuentro Escribir desde el cuerpo, una conversación que tendrá lugar en la carpa auditorio. La autora, reconocida por su narrativa breve, forma parte de las invitadas de esta edición, que busca favorecer el intercambio entre escritores, lectores y referentes de la producción literaria regional y nacional.

Las actividades de la tarde comenzarán a las 17 con el seminario El paisaje y lo social. No sólo lo atravesaba un río, a cargo de la investigadora Alfonsina Kohan, de Villaguay, quien abordará la figura y la obra de Juan L. Ortiz en el Auditorio Arturo Illia. En simultáneo, la carpa auditorio recibirá una nueva instancia del ciclo El Aura Nuestra, con la presentación de libros de Claudio Morend, Edgardo Rubinich y Ricardo Contard.

A las 18, la plaza Ramírez será escenario de un taller y una fiesta de freestyle, una propuesta que incorpora nuevas expresiones de la oralidad y la creación artística a la programación del encuentro. A esa misma hora continuará el ciclo de presentaciones literarias con la participación de Bettina Scotto, Mario Morasán y Marina Delorenzi.

La agenda seguirá a las 19 con las obras de Ana María González, Marcos Seyler y Margarita Presas. Media hora después, Virginia Civetta y Carlos Ratto presentarán el libro Cementerio de Concepción del Uruguay, en una actividad que se desarrollará precisamente en el Cementerio Municipal.

Luego del encuentro con Kamiya, a las 21.15 se presentará Antología Guaranga 2, una producción del taller de escritura Mala Palabra. La programación nocturna incluirá, a las 22, el espectáculo de stand up Querido diario…, de Malena Guinzburg, en el Auditorio Carlos María Scelzi.

Una feria atravesada por la poesía de Juanele

La sexta edición quedó formalmente inaugurada el viernes por la noche, durante un acto realizado en la carpa de plaza Ramírez. La apertura contó con intervenciones de los poetas Miguel Ángel Federik y Marianela Saavedra, ambos de Gualeguay, y representantes del gobierno municipal.

Este año, el encuentro tiene una dedicatoria especial: el 130º aniversario del nacimiento de Juan Laurentino Ortiz, una de las voces fundamentales de la poesía argentina. Bajo el lema Sauce, aura y mate, la Feria recupera imágenes vinculadas con el universo de Juanele, cuya escritura encontró en el río, la naturaleza y la vida cotidiana una fuente permanente de sensibilidad e inspiración.

Durante la inauguración, el coordinador de Cultura municipal, Guillermo Lugrin, destacó el trabajo colectivo que hizo posible la realización del encuentro, con la participación de librerías, editoriales, universidades, talleres literarios e instituciones de la comunidad.

El funcionario también planteó la necesidad de recuperar el valor de la escucha en tiempos atravesados por la inmediatez y la confrontación, una reflexión que vinculó con la sensibilidad de la poesía de Ortiz.

Por su parte, la viceintendenta Rossana Sosa Zitto puso el acento en la importancia de la lectura y los libros como espacios de encuentro, especialmente frente al protagonismo creciente de las pantallas en la vida cotidiana.

La jornada inaugural concluyó con Luna de canciones, una ronda musical desarrollada en plaza Ramírez, con las actuaciones de Nardo González Grupo, Naty Reynoso & Tinaí y Cristian Godi Cuarteto.

La Feria continuará el domingo 15 de noviembre con una programación que tendrá entre sus principales atractivos la participación de la escritora Gabriela Cabezón Cámara, prevista para las 19 en la carpa auditorio.

Las actividades comenzarán a las 16 con una nueva ronda de presentaciones editoriales del ciclo El Aura Nuestra. A las 17 habrá un seminario de payada y décimas con Wilson Saliwonszky, Nayla Beltrán y Santiago Lapine en el Auditorio Arturo Illia, mientras que en la carpa continuará la presentación de obras de autores de la región.

A las 18 se desarrollará una actividad de El Taller de los Lunes, con la participación de Susy Quinteros, Valentina Gutiérrez, Luis Salvarezza, Betina Scotto, Marita Frontelli y Marcos Seyler.

Luego de la presencia de Cabezón Cámara, a las 20.15 se presentará 21N: El día en que una ciudad entrerriana salvó la organización nacional, compilado por Martín Oliva.

El cierre, previsto para las 21, estará a cargo de Gaucho, Patria y Tradición. Una revisión cantada y contada, una propuesta que reunirá payadores y raperos invitados.

Organizada por la Municipalidad de Concepción del Uruguay con la participación de instituciones y referentes culturales, la Feria de la Palabra consolida un espacio de circulación de libros, intercambio de ideas y encuentro entre distintas generaciones. La carpa de plaza Ramírez podrá visitarse este sábado de 17 a 22 y el domingo de 16 a 22.

Fuente: Municipalidad de Concepción del Uruguay.