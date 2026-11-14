Paraná celebra este sábado la 11ª Marcha del Orgullo con movilización y Festival Disidente

La convocatoria es hoy a las 17, en la explanada de Casa de Gobierno.

La convocatoria será este sábado 14 de noviembre, con concentración desde las 17 frente a Casa de Gobierno y marcha a partir de las 18 hacia el Monumento a Urquiza. Allí se realizará el Festival Disidente, con intervenciones artísticas, feria autogestiva y actividades vinculadas al cuidado de la salud.

Paraná será escenario este sábado 14 de noviembre de la 11ª Marcha del Orgullo, una convocatoria que volverá a reunir a la comunidad LGTBIQ+ y a distintos sectores de la ciudadanía en una jornada atravesada por la visibilización, la memoria, los reclamos colectivos y las expresiones artísticas.

La edición de este año se realizará bajo la consigna “Memoria colectiva, orgullo antifascista y organización disidente”.

La concentración comenzará a las 17 en la explanada de la Casa de Gobierno de Entre Ríos, donde está prevista la lectura de un documento. Una hora más tarde, a las 18, la columna iniciará su recorrido por calle Santa Fe y Alameda de la Federación hasta llegar al Monumento a Urquiza.

En ese sector de la ciudad se desarrollará desde las 19 el Festival Disidente, que reunirá intervenciones artísticas, performances y otras expresiones vinculadas a la celebración del orgullo y la diversidad.

La propuesta incluirá además una feria autogestiva, puestos de hidratación y cantina, una posta sanitaria con controles gratuitos de infecciones de transmisión sexual (ITS) y un espacio de reducción de daños coordinado junto a Efecto Séquito.

Desde la organización señalaron que la movilización tendrá también como uno de sus ejes la denuncia de distintas formas de violencia contra personas travestis y trans. En ese marco, hicieron referencia al reciente ataque contra un grupo de travestis y trans en los Bosques de Palermo y remarcaron la necesidad de sostener la presencia colectiva en el espacio público y exigir justicia.

La actividad se extenderá hasta la 1 de la madrugada y es organizada por la Asamblea de la Marcha del Orgullo Paraná, que convocó a participar de una jornada planteada como un espacio libre de violencias y basado en el respeto.

Los detalles de la programación artística y otras novedades de la convocatoria serán difundidos a través de la cuenta de Instagram @orgullo.disidente.

Fuente: APF Digital.