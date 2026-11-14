Pilar Policano se presenta este sábado junto a la Sinfónica de Entre Ríos en Paraná

La joven violinista Pilar Policano, esta noche junto a la Sinfónica de Entre Ríos en el CPC.

La joven violinista argentina será solista este sábado a las 20, en un nuevo concierto de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el Centro Provincial de Convenciones. Interpretará el Concierto para violín Nº 3 de Mozart, en una velada que contará con la dirección invitada de Guillermo Scarabino y el estreno provincial de la Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev. La entrada será libre y gratuita.

La violinista argentina Pilar Policano se presentará este sábado 14 de noviembre junto a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, en un concierto que comenzará a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15 de Paraná. El acceso será libre y gratuito, por orden de llegada.

La presentación tendrá como solista invitada a Policano, una de las jóvenes figuras argentinas con creciente proyección internacional, quien interpretará el Concierto para violín y orquesta Nº 3 en Sol mayor, K. 216, de Wolfgang Amadeus Mozart. La propia agenda oficial de la intérprete incluye la actuación de este sábado en Paraná junto a la Sinfónica entrerriana.

La dirección artística de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos está a cargo de Luis Gorelik, mientras que para este concierto subirá al podio como director invitado Guillermo Scarabino, músico de extensa trayectoria en la dirección orquestal y la actividad académica. Entre otros antecedentes, Scarabino dirigió la Sinfónica Municipal de Mar del Plata, la Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y la Orquesta Académica del Teatro Colón, y desarrolló también una destacada labor en instituciones de formación musical.

El programa tendrá además otro punto destacado: el estreno en Entre Ríos de la Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev, última gran obra sinfónica completada por el compositor ruso. Escrita en la etapa final de su vida, la pieza fue concebida originalmente por encargo de la División de Radio Infantil Soviética y se estructura en cuatro movimientos.

Una joven violinista de proyección internacional

Nacida en Buenos Aires en 2007, Pilar Policano inició desde muy pequeña su formación musical y, pese a su juventud, ya desarrolló una trayectoria que incluye presentaciones y reconocimientos en escenarios de Europa, América y Asia.

Su carrera sumó actuaciones como solista junto a distintas orquestas y presentaciones en importantes salas. Antes de llegar a Paraná, este mes actuó en el Teatro del Libertador de Córdoba junto a la Orquesta Sinfónica de esa provincia, donde interpretó el Concierto para violín de Tchaikovsky. Su agenda internacional continuará en 2027 con presentaciones previstas en Brasil.

La actuación de este sábado permitirá escucharla en una obra emblemática del repertorio clásico como el tercer concierto para violín de Mozart y será, además, una nueva oportunidad para el encuentro del público paranaense con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos.

El concierto comenzará a las 20 en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, con entrada libre y gratuita y acceso por orden de llegada. La actividad es organizada por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.