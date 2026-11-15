Pilar Policano fue ovacionada de pie en su regreso a la Sinfónica de Entre Ríos

Más de 500 personas asistieron al concierto que ofreció este sábado la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. Con Guillermo Scarabino como director invitado, la joven violinista interpretó el Concierto Nº 3 de Mozart y, ante los prolongados aplausos, regaló un bis de Bach. La noche continuó con el estreno provincial de la Sinfonía Nº 7 de Sergei Prokofiev.

Los aplausos no terminaban. Más de 500 personas habían asistido este sábado al Centro Provincial de Convenciones de Paraná para escuchar a la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos, que tuvo como solista invitada a Pilar Policano. La joven violinista, de apenas 19 años, acababa de interpretar el Concierto para violín Nº 3 de Wolfgang Amadeus Mozart cuando el público se puso de pie para ovacionarla. La respuesta fue un bis: el Adagio de la Sonata Nº 1 para violín solo de Johann Sebastian Bach. Pero tampoco alcanzó. Policano se retiró del escenario y, como los aplausos continuaban, tuvo que regresar para agradecer una vez más.

Fue uno de los momentos más celebrados de una noche que reunió obras de Mozart y Sergei Prokofiev, bajo la dirección invitada de Guillermo Scarabino.

Para Policano, volver a Paraná tiene un significado especial. Conoce a la Sinfónica entrerriana desde que era muy pequeña, ha compartido distintos programas con sus músicos y, a pesar de una carrera que la lleva por escenarios internacionales, sigue encontrando un lugar en su agenda para estos encuentros.

"Para mí es súper lindo volver también a Paraná, con el público de aquí, de Entre Ríos", contó luego de su presentación.

El concierto comenzó con la obertura de El empresario, una ópera cómica breve de Mozart, poco frecuentada en los programas sinfónicos. La historia gira alrededor de un empresario teatral que debe seleccionar a los cantantes para una representación, en medio de las rivalidades y pretensiones de los aspirantes.

Scarabino se detuvo en las particularidades de la obra y luego presentó el Concierto para violín Nº 3 en Sol mayor, K. 216, que Mozart compuso a los 19 años, exactamente la edad que tiene hoy Policano.

El director, que conoce a la violinista desde su infancia, no escatimó elogios. La presentó como una de las grandes intérpretes de su instrumento en la actualidad, tanto en la Argentina como en el mundo, y anticipó al público el privilegio de escucharla.

El concierto de Mozart, organizado en tres movimientos, permitió un nuevo encuentro entre la solista y una orquesta con la que ha compartido buena parte de su crecimiento artístico.

"Hemos trabajado tantas veces y con repertorios totalmente distintos", recordó Policano, quien mencionó anteriores presentaciones con obras de Mozart y Tchaikovsky.

"Definitivamente uno construye una relación con la orquesta, con los músicos, y para mí es súper lindo volver cada vez, ver caras conocidas", señaló la joven violinista.

Ese vínculo se mantiene mientras su carrera continúa creciendo fuera del país. Durante este año interpretó el mismo concierto de Mozart junto a la Orquesta Sinfónica Nacional, en Buenos Aires, y también en Budapest, Hungría, donde se presentó en julio.

Cuando se le preguntó cómo lograba hacer un lugar para regresar a Entre Ríos en medio de sus compromisos internacionales, respondió con naturalidad: "Siempre hay lugar para venir acá".

La respuesta del público confirmó el afecto que despiertan sus presentaciones en Paraná. Después del concierto de Mozart, la ovación de pie se prolongó y llegó el bis de Bach. Fue un cambio de clima: del diálogo entre el violín y la orquesta se pasó a la interpretación de una obra para instrumento solo. Policano volvió a quedar frente al público, esta vez sin acompañamiento orquestal.

Al terminar, se retiró entre aplausos. Pero el reconocimiento fue tan prolongado que regresó para saludar nuevamente. Recién entonces pudo continuar el programa.

El estreno provincial de la última sinfonía de Prokofiev

La segunda parte de la noche estuvo dedicada a Sergei Prokofiev, con el estreno provincial de su Sinfonía Nº 7, la última que compuso, en 1952, un año antes de su muerte.

Scarabino había compartido con el público algunos aspectos de la vida y la obra del compositor ruso, autor de una extensa producción que incluye ballets, conciertos y música sinfónica. Destacó especialmente la riqueza melódica de esta séptima sinfonía, escrita en los últimos años de su vida.

También recordó una circunstancia singular: Prokofiev murió el 5 de marzo de 1953, el mismo día que Iósif Stalin. La muerte del dirigente soviético concentró entonces la atención pública y las ceremonias oficiales, al punto de eclipsar el fallecimiento del compositor.

Con la interpretación de esta obra, la Sinfónica de Entre Ríos incorporó a su repertorio una composición que hasta ahora no había sido presentada en la provincia.

La programación permitió recorrer dos universos musicales distantes entre sí: el clasicismo de Mozart, con el violín como protagonista, y la escritura orquestal de Prokofiev, uno de los nombres fundamentales de la música del siglo XX.

La noche dejó también una nueva página en la historia compartida entre Policano y la Sinfónica entrerriana. Aquella niña que comenzó a tocar con la orquesta hace varios años volvió esta vez con 19 años, una agenda internacional y el reconocimiento de un público que la despidió de pie.

"Siempre hay lugar para venir acá", había dicho tras su presentación. Y el sábado, en Paraná, quedó claro que también hay un público que espera sus regresos.

La Sinfónica de Entre Ríos tuvo como direector invitado a Guillermo Scarabino. Fotos gentileza: Paula Osti.

La próxima presentación será con cine y música en vivo en el FICER

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos volverá a presentarse el viernes 27 de noviembre, a las 20, en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná, esta vez en el marco del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER).

La propuesta se denomina Tiempos Modernos con la Sinfónica y consistirá en una función de cine sinfónico con la proyección musicalizada de Tiempos modernos (1936), la película de Charles Chaplin.

La reconstrucción de la música original y el arreglo sinfónico estuvieron a cargo de Luis Gorelik. La propuesta permitirá volver a ver uno de los clásicos del cine de Chaplin, acompañado por la interpretación musical de la orquesta provincial.

La función tendrá lugar en el Centro Provincial de Convenciones, ubicado en San Martín 15 de Paraná, con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.