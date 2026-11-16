El Taller de Teatro de la Federación de Jubilados estrena "La mafia de la lechuga"

El Taller de Teatro de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales de Entre Ríos llevará a escena el estreno de la comedia titulada "La mafia de la lechuga" este miércoles 18 de noviembre a las 21 en la sala del Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicada en el boulevard Racedo 250 de la ciudad de Paraná.

La obra cuenta con dramaturgia del autor Fabrizio Origlio y dirección general de la profesora Marisa Tissera. El texto fue escrito Origlio para este elenco, dando continuidad al vínculo creativo que ambos mantienen tras haber puesto en escena previamente la obra "Maestras eran las de antes".

En esta nueva propuesta escénica, la obra se sitúa dentro de una peluquería de barrio donde cuatro mujeres se ven repentinamente obligadas a ocultar un botín y un cadáver a cualquier costo, dando lugar a una sucesión de situaciones de enredo en las que las protagonistas improvisan diversas estrategias para resolver el conflicto sin ser descubiertas.

El reparto que subirá al escenario está integrado por las actrices Liliana Arce, Lily Zubielqui, Susana Passarino, Liliana Neme, Malena Cudini, Hilda Filibert, Sandra Goncebat, María Enriqueta Giupponi, Doris Masimino y María del Carmen Amoroso.

La entrada tendrá un valor de $10.000. Para reservas, comunicarse al 343 4681995 o al 343 4694544.