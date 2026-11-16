La Feria Honoria Bustos tendrá una edición especial de Navidad en el Juan L. Ortiz

La Feria Honoria Bustos tendrá una nueva edición el 12 de diciembre en el Juan L. Ortiz.

La Feria Honoria Bustos tendrá una edición especial de Navidad el sábado 12 de diciembre, de 17 a 23, en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en Racedo 250 de Paraná. La propuesta reunirá a artistas, artesanos y emprendedores locales y de localidades vecinas, con entrada libre y gratuita.

La jornada estará orientada especialmente a quienes quieran encontrar regalos para las fiestas, con una oferta que combinará producción artística, diseño, artesanías y gastronomía. Los puestos se distribuirán en la sala central, a ambos lados del vagón donde funciona la sastrería teatral Laly Mainardi y también en la explanada exterior del centro cultural.

Entre las propuestas habrá obras de artistas plásticos en pequeño formato, cerámica, ebanistería, orfebrería, textiles, vitrofusión, mosaiquismo, marroquinería, gastronomía y otros rubros. Además, funcionará un servicio de cantina y se presentará el grupo coral Varietales en la sala principal.

La feria es organizada por Tres Monedas Producciones y los cupos para participar como expositor son limitados. Quienes todavía no hayan completado el formulario de inscripción pueden comunicarse al 343-4807440 o escribir a tresmonedasproducciones@gmail.com.

La actividad se desarrollará de 17 a 23 y se suspenderá en caso de lluvia.