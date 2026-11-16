Las escritoras Carolina Barry y Patricia Lucero darán una charla en el Museo Histórico

Las escritoras e investigadoras Carolina Barry y Patricia Lucero ofrecerán una disertación abierta este martes 17 de noviembre a las 18 en el Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, ubicado en calle Buenos Aires de la ciudad de Paraná, en el marco de la inauguración de la muestra fotográfica "Partido Peronista Femenino de Entre Ríos 1949-1955" organizada por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN).

La propuesta busca recuperar la memoria sobre la conformación de las Unidades Básicas en el territorio entrerriano y conmemorar el 75° aniversario del primer ejercicio del sufragio femenino a nivel nacional en la Argentina.

Según explicó la secretaria de Cultura de UPCN Entre Ríos, Noelia Bertín, la iniciativa se inscribe dentro de las conmemoraciones por el 11 de noviembre de 1951, jornada en la que las mujeres argentinas pudieron ejercer por primera vez a nivel nacional su derecho al voto y a ser elegidas como representantes políticas. La exposición reúne una serie de fotografías inéditas tomadas entre los años 1949 y 1955, muchas de ellas capturadas durante las distintas visitas que Juan Domingo Perón y Eva Perón efectuaron a la provincia de Entre Ríos.

La muestra posee un carácter itinerante, y a lo largo del presente año el material fue trasladado y expuesto en diferentes delegaciones departamentales del sindicato en el interior de la provincia, regresando ahora a Paraná para cerrar su itinerario anual.

Sobre las disertantes

Carolina Barry es licenciada y doctora en Ciencia Política, investigadora principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y directora tanto del Programa de Estudios de Historia del Peronismo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) como de la colección Estudios del Peronismo. Entre sus publicaciones se destacan el libro Evita Capitana: el Partido Peronista Femenino. 1949-1955; la coedición junto a Samuel Amaral del Diccionario histórico del peronismo, 1943-1955, y de La Fundación Eva Perón y las mujeres: entre la provocación y la inclusión; además de haber compilado El sufragio femenino en Argentina y América Latina: prácticas y debates políticos, religiosos y culturales y Se hace la Evita... Las otras primeras damas peronistas. En el año 2022, su labor académica y trayectoria recibieron una declaración de interés por parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación Argentina.

Patricia Lucero es autora del libro La vida por Perón y Evita. El Partido Peronista Femenino en Entre Ríos. 1949-1955, publicación cuya edición fue auspiciada por UPCN Entre Ríos y que reúne precisamente el material fotográfico que integra la exposición. Con una extensa trayectoria en el ámbito educativo, actualmente se desempeña como docente universitaria y trabajó como consultora del Programa de Reformas e Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Tras su inauguración, la muestra permanecerá abierta al público con acceso gratuito hasta el viernes 4 de diciembre en el Museo Histórico Provincial.

Los horarios habilitados para recorrer las salas serán de martes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20; los días sábados de 9 a 12 y de 17 a 20; y los domingos y feriados de 9 a 12.

Para coordinar visitas guiadas, comunicarse al 343 5162655.