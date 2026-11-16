Llega a Paraná el 12° Encuentro Nacional de Teatro Comunitario

Del 20 al 23 de noviembre, las ciudades de Paraná y Santa Fe serán sede conjunta del 12° Encuentro Nacional de Teatro Comunitario, una iniciativa declarada de interés cultural que reunirá a elencos de distintos puntos del país bajo el lema "De tripa corazón" con el objetivo de fortalecer el intercambio artístico, la producción colectiva y el acceso público a las artes escénicas.

A lo largo de las cuatro jornadas, la programación incluirá funciones abiertas a la comunidad, además de talleres, capacitaciones, ferias, exposiciones, rondas de la palabra, música en vivo, reconocimientos a directores de trayectoria y conversatorios.

En la capital entrerriana, la agenda de espectáculos comenzará este domingo 22 de noviembre a las 12 en la Escuela Hogar Eva Perón, donde el grupo Res o no Res, proveniente del barrio porteño de Mataderos, pondrá en escena la obra "La venganza de Baigorri". La pieza rescata la historia de un vecino apodado el Mago de Villa Luro, que construyó una máquina para producir lluvias y logró generar precipitaciones sobre la ciudad de Buenos Aires el 3 de enero de 1939.

Continuando en la misma sede, el mismo día a las 15:15 será el turno del elenco Desparramos, oriundo de Ramos Mejía, con la obra "Matanza o barbarie 00". El argumento de esta pieza se sitúa en los años noventa en la Argentina y retrata las dificultades de una industria metalúrgica familiar del oeste del conurbano bonaerense en los límites de la avenida General Paz. Tras atravesar el estallido social y económico del año 2001, el relato acompaña el surgimiento de un período de crecimiento vinculado al trabajo, la construcción y el consumo hacia los festejos del Bicentenario.

La actividad continuará a las 18 en la explanada del Anfiteatro Municipal Héctor Santángelo con la función de "Falta el aire", a cargo de la agrupación Matemurga, procedente de Villa Crespo. La obra plantea una reflexión sobre las realidades impuestas y la búsqueda de sentido en la vida a través de la historia de un barrio que participa en una particular convención denominada "para la felicidad y coso", donde sus habitantes compiten. Frente a esa rutina, un acontecimiento sacude a los personajes y los impulsa a cuestionar su entorno y recuperar la capacidad de imaginar otras formas de convivencia.

El cierre de la programación del domingo 22 tendrá lugar a las 20 en el centro cultural La Vieja Usina, escenario donde la Orquesta Atípica Catalinas Sur, llegada desde el barrio de La Boca, ofrecerá el espectáculo musical y teatral "Bajo tierra". La historia transcurre en un futuro distópico situado en el año 2030, luego de una sucesión de pandemias, sequías, terremotos, apagones tecnológicos, crisis económicas y restricciones que prohibieron las reuniones de más de dos personas. Tras una gran inundación provocada por el desborde del Riachuelo que dejó bajo agua a La Boca, Catalinas Sur y Puerto Madero, una orquesta entera logra refugiarse en el sótano de un galpón abandonado, desde donde resiste haciendo música y componiendo canciones por encargo para oyentes de todo el mundo.

Finalmente, la agenda de funciones en Paraná concluirá el lunes 23 de noviembre a las 11 en la Plaza Alemania, con la actuación del elenco anfitrión perteneciente a la Biblioteca Popular Caminantes de Paraná, que pondrá en escena "De libros, asamblea y otras cosas", una obra que recupera la historia real ocurrida durante la crisis social y económica de 2001, cuando los vecinos y vecinas del barrio Los Gobernadores, en medio de la falta de trabajo e ingresos, se organizaron mediante asambleas y redes de trueque para fundar una biblioteca comunitaria.

Las entradas a las funciones serán de acceso libre y gratuito.