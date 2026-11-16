La docente, historiadora y escritora María Celeste Pérez presentará dos de sus libros este miércoles 18 de noviembre en Concordia.

La docente, historiadora y escritora María Celeste Pérez presentará dos de sus libros este miércoles 18 de noviembre en Concordia. Las actividades serán abiertas a toda la comunidad y se realizarán en la Plaza 25 de Mayo y en el Círculo Italiano.

Oriunda de Concepción del Uruguay, Pérez cuenta con más de cuatro décadas de trayectoria vinculadas a la educación, la formación ciudadana y la participación política y social.

La primera actividad será a las 18, en la Plaza 25 de Mayo, donde presentará La magia de nuestras historias (Un legado de amor y sabiduría), un libro destinado al público infantil que recupera recuerdos, experiencias y enseñanzas transmitidas entre generaciones.

La obra pone especialmente el foco en el vínculo entre abuelos y nietos y en el valor de las historias familiares como parte de la construcción de la identidad.

Más tarde, a las 20, en el Círculo Italiano de Concordia, será el turno de +Participación = +Democracia. Apuntes sobre la participación ciudadana en la Reforma de la Constitución de Entre Ríos de 2008.

En ese trabajo, la autora recupera experiencias vinculadas al proceso de reforma constitucional entrerriana de 2008 y propone una reflexión sobre la participación ciudadana y su incidencia en la vida institucional.

María Celeste Pérez es profesora de Historia e Instrucción Cívica, militante del Partido Justicialista y rectora del Instituto de Formación Política del PJ de Entre Ríos. En 2015 recibió la distinción “Evita Compañera” en reconocimiento a su trayectoria política y militante.

Las dos presentaciones serán con entrada libre y estarán abiertas al público.

La agenda comenzará a las 18, en la Plaza 25 de Mayo, con La magia de nuestras historias. A las 20, en el Círculo Italiano, se presentará +Participación = +Democracia.