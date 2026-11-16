Recia organiza un festival en el Anfiteatro Héctor Santángelo

La Red de Espacios Culturales Independientes y Artistas (Recia) de la ciudad de Paraná llevará a cabo un festival cultural al aire libre este domingo 22 de noviembre a partir de las 19 en la explanada del Anfiteatro Municipal Héctor Santángelo, con el objetivo de visibilizar el trabajo cotidiano de los centros autogestivos locales, destacar la labor de los hacedores artísticos y exhibir el circuito de producción independiente construido en la capital entrerriana.

De acuerdo con lo informado por los integrantes de la red, la iniciativa surge de la necesidad de salir al espacio público para mostrar el entramado cultural que sostienen de manera diaria los distintos recintos independientes y los trabajadores del arte que transitan por sus salas.

Desde la organización remarcaron que la construcción sostenida de público a lo largo del tiempo permitió forjar una identidad común que hoy agrupa a los espacios bajo una misma red de trabajo, motivo por el cual el festival busca poner en valor tanto a las instituciones autogestivas como a los creadores locales en su rol de productores de la identidad cultural de Paraná.

Además, la jornada apunta a reunir voces y lenguajes artísticos diversos en un mismo escenario abierto, fomentando el intercambio entre distintas disciplinas y el fortalecimiento de los lazos comunitarios.

La entrada será libre y gratuita.