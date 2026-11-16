Tras las obras de reconstrucción, el Teatro Gualeguaychú vuelve a abrir sus puertas

Este miércoles 18 de noviembre a partir de las 20, se llevará a cabo la gala de reapertura del Teatro Gualeguaychú en su edificio ubicado en la calle Urquiza 705, con el objetivo de celebrar el regreso de la actividad artística a la sala luego de haber finalizado las obras integrales de reconstrucción estructural y restauración patrimonial ejecutadas por la administración municipal.

La programación artística de la velada abrirá con la actuación de la Orquesta Infanto Juvenil Yaguarí Guazú, agrupación creada en el año 2024 bajo la dirección del músico y docente Santiago Veronesi dentro del programa provincial de Orquestas, Bandas y Coros Infanto Juveniles, espacio que brinda formación musical gratuita, integración y desarrollo artístico a niños y jóvenes de la localidad. En un tramo de su repertorio, el ensamble municipal estará acompañado por el Coro de Niños de la Escuela Coral n.º 2, el bandoneonista Gustavo Titi Pauletti y el cantante Emilio Benetti. Además, el programa musical incluirá la participación del tenor Gabriel Gabucho Hernández.

Dentro de la grilla de instituciones de danza que confirmaron su intervención figuran el Estudio Arte Fusión, dirigido por Giuliana Brelis; la Academia Natalia Miño Raffo; la Academia de Danzas Agustina Guimera; el Ysis Instituto de Danzas; Recrearte, Espacio Recreativo Artístico Integral; la Academia de Danzas Impacto; el Instituto de Danzas Silvia Marchesini; Kuality; Jess Escuela de Baile; el Instituto de Danza Doello Ruth Stefanía; el Estudio de Danzas Elisa Zonis y la Academia Pamela Rodríguez.

Con la finalidad de garantizar que todos puedan seguir el acontecimiento en el lugar, de dispondrá de una pantalla gigante en el frente exterior del teatro para proyectar la ceremonia y los números artísticos.

Más allá del espectáculo, la jornada permitirá al público observar el resultado de los trabajos edilicios ejecutados en el inmueble, declarado Monumento Histórico Nacional en el año 1997 y considerado uno de los principales exponentes del patrimonio arquitectónico entrerriano.

La intervención más compleja consistió en la reconstrucción total del piso de la sala principal, obra que resultó necesaria tras el hundimiento parcial ocurrido en junio de 2025 a raíz del grave deterioro estructural provocado durante años por una plaga que afectó los soportes originales de madera. Para revertir esa situación, las cuadrillas retiraron por completo el antiguo entablonado, instalaron 37 nuevas vigas estructurales, incorporaron sistemas de ventilación y canalizaciones subterráneas para las redes eléctricas y de sonido, y lograron recuperar, tratar y recolocar más del 80% de las tablas originales de pinotea.

Las tareas de puesta en valor se extendieron también hacia la restauración de las butacas y el alfombrado de la sala, la reparación y pintura de paredes y zócalos interiores, y el acondicionamiento del escenario junto a sus respectivos accesos.

En el sector exterior del edificio se ejecutó una limpieza mediante hidrolavado sobre toda la fachada para luego proceder al pintado de sus ornamentos arquitectónicos, la herrería artística del balcón y la marquesina, devolviendo visibilidad a los relieves y detalles originales de la construcción.

La entrada será libre y gratuita.