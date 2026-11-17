¡Afuera!, una versión libre de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, se presentará este sábado a las 20.30 en Somos Tierra Multiespacio, en Sauce Montrull.

El espectáculo ¡Afuera!, una versión libre de Don Segundo Sombra, de Ricardo Güiraldes, se presentará este sábado 21 de noviembre a las 20.30 en Somos Tierra Multiespacio, en Sauce Montrull. La función será al aire libre, en el patio del espacio cultural.

La obra, interpretada por Gustavo Bendersky, propone una relectura del clásico de la literatura argentina en el año de su centenario. La historia sigue a un joven criado entre secretos y mentiras que emprende un viaje iniciático, atravesado por la intemperie y por una experiencia profundamente ligada al mundo rural.

Estrenado en marzo de 2010 en Mérida, Yucatán, México, ¡Afuera! recorrió escenarios de Cuba, Perú, Colombia, Chile y Uruguay. En Argentina superó las 500 funciones y se presentó en distintas provincias, entre ellas Córdoba, La Rioja, Formosa, Mendoza, Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, San Luis y Corrientes.

El espectáculo representó además a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Teatro realizada en La Rioja, donde Bendersky recibió el Premio al Mejor Actor. También obtuvo el Premio del Público al mejor espectáculo en la cuarta edición del Festival Monólogos al Viento, en Puerto Deseado, Santa Cruz.

La función de este sábado tendrá lugar en Somos Tierra Multiespacio, ubicado en Lantana y Jorge Méndez, Sauce Montrull. Habrá servicio de cantina y las reservas pueden realizarse al 343 5712190.