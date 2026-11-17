Camerata Rosario llegará este domingo 22 de noviembre a Santa Fe con Las 8 Estaciones, una propuesta que reúne en un mismo concierto a Antonio Vivaldi y Astor Piazzolla. La presentación será a las 21 en el Centro Cultural Provincial y contará con la participación especial del violinista Jeremías Petruf.

Bajo la dirección de Danisa Alesandroni, la formación interpretará de manera intercalada Las Cuatro Estaciones de Vivaldi y Las Estaciones Porteñas de Piazzolla, dos obras escritas con más de dos siglos de diferencia, pero unidas por una misma idea: el paso del tiempo y sus cambios.

Mientras Vivaldi construye sus estaciones desde el lenguaje del barroco y los ciclos de la naturaleza, Piazzolla las lleva al pulso urbano y a la sensibilidad del tango argentino. El concierto propone hacerlas convivir, alternando cada una de las piezas para generar un diálogo entre tradición europea e identidad porteña.

Camerata Rosario fue fundada en 2018 bajo la dirección artística de Danisa Alesandroni y se dedica a la interpretación de repertorio clásico y latinoamericano. Las 8 Estaciones fue distinguida como proyecto de Interés Municipal por la ciudad de Rosario y ya se presentó en distintos escenarios del país.

Para esta función en Santa Fe, la agrupación estará acompañada por Jeremías Petruf, actual concertino de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca y exconcertino invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

Durante 2026, Petruf participó además como solista en la grabación de Estaciones del Ángel, el álbum de Camerata Rosario dedicado a la obra de Astor Piazzolla.

La presentación tendrá lugar este domingo 22 de noviembre a las 21 en el Centro Cultural Provincial de Santa Fe. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway.