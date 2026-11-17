El espacio cultural Casa Grande, situado en calle Andrés Pazos 35 de la ciudad de Paraná, dio a conocer la agenda de espectáculos musicales y escénicos que ofrecerá al público durante las últimas semanas de noviembre, con funciones programadas para los días viernes 20, sábado 21, domingo 22 y sábado 28, con el propósito de sostener una programación continua de propuestas artísticas y encuentros culturales en la capital entrerriana.

La programación comenzará este viernes 20 de noviembre a las 21 con el encuentro musical protagonizado por Jowy Loss Linares, Panchi López y Lauri Cardoso, quienes propondrán una velada de canciones y expresiones compartidas en torno a la amistad.

Para esta primera jornada, el valor de las entradas anticipadas es de $10.000, mientras que en puerta será de $12.000. Por reservas, comunicarse a los teléfonos 343 4251813 (Jowy), 343 4755246 (Panchi) o 343 4635715 (Lauri).

La actividad continuará el sábado 21 de noviembre, también desde las 21, con la propuesta titulada "Canciones que trae la brisa", un recorrido sonoro por distintos repertorios de la música latinoamericana y sus letras. Sobre el escenario actuarán Adriana Bruselario en clarinete y percusión, Patricia Fasano en guitarra y voz, Thelma González en acordeón y Stella Sánchez en voz.

Los tickets anticipados tienen un costo de $10.000. En puerta costarán $12.000. Las reservas deben gestionarse a través del 343 4197725.

El domingo 22 de noviembre a las 21 llegará una nueva edición del ciclo Charlando de Modas bajo el título "Madre mía", una propuesta que combina música, humor, recuerdos y reflexiones en torno a la maternidad, la crianza, los legados familiares y las canciones que acompañaron a distintas generaciones de madres.

El encuentro estará a cargo de Emi Cersofio, Eva Cabrera y Sole Escoubué, y está pensado como una invitación para compartir junto a madres y mujeres cercanas.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000 y en puerta se venderán a $15.000. Por reservas, escribir al 343 5133480.

Finalmente, el cronograma del mes en el espacio cerrará el sábado 28 de noviembre a las 21 con el concierto solista de Lula Schiro, que ofrecerá un repertorio de canciones y melodías en un formato cercano al público.

Para esta última fecha de noviembre, las anticipadas pueden adquirirse a $10.000, y el valor en puerta será de 12.000. Las reservas pueden hacerse al 343 6112807 (Lula) o al 343 4610848 (Eri).