La localidad de El Pingo invita a la comunidad a disfrutar del Fogón Entrerriano, con música, danza y feria. Será este viernes 20 de noviembre desde las 20:30 en el Polideportivo Municipal, con entrada libre y gratuita.

La jornada contará con las actuaciones de Los Hermanos Benedetich, Estilo Diferente y Ariel El Entrerriano y su Conjunto. Además, participarán el Ballet de la Comuna El Palenque y emprendedores, junto a propuestas gastronómicas con comidas típicas y un concurso literario que permitirá destacar la creatividad y la expresión cultural de la comunidad.

Será una oportunidad para compartir costumbres, disfrutar de la gastronomía regional y fortalecer los espacios de encuentro que mantienen vivas las tradiciones.

El ciclo Fogón Entrerriano es parte de CUAC! Cultura Activa, el programa anual y federal de actividades de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.