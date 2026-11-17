El elenco llevará al escenario lo aprendido durante el año.

El elenco municipal, dirigido por Eliseo Almada, realizará su presentación de cierre de año este sábado 21 de noviembre a las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero, ubicado en 25 de Junio 60. Participarán Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario.

El elenco municipal compartirá una presentación que permitirá celebrar el trabajo realizado durante el año y poner en valor la música coral como espacio de formación, expresión artística y encuentro comunitario.

La propuesta contará con la participación de Allpa Mayú, Facundo Aquilini, Santiago Weber y el Taller de Canto Comunitario, otra de las agrupaciones que integran las propuestas de formación y práctica vocal impulsadas desde la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Paraná.

Un año de encuentros y música coral

Durante 2026, el Coro de la Ciudad formó parte de distintas actividades culturales, con presentaciones en espacios públicos y encuentros junto a agrupaciones de Paraná y otras localidades de la región.

Entre ellas se destacan las intervenciones musicales del ciclo Canciones en la Peatonal y su participación en el Ciclo de Encuentros Corales, que reunió a formaciones de Paraná, Santa Fe y Victoria, con el objetivo de promover el intercambio artístico y fortalecer los vínculos entre las comunidades a través de la música.

Estas actividades se desarrollaron en el marco del programa municipal Todas las Voces, que este año celebra su 30.º aniversario. A lo largo de tres décadas, el programa ha promovido la práctica coral, la formación vocal y la participación comunitaria a través de diferentes propuestas destinadas a la ciudadanía.

La actividad será con acceso libre y gratuito para el público.