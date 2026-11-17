La organización del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante anunció que la edición 2027 del evento se llevará a cabo del jueves 7 al lunes 11 de enero en el predio del Campo Martín Fierro, ubicado en la ciudad entrerriana de Diamante a orillas del río Paraná, con el objetivo de dar continuidad a esta celebración que cada verano congrega a jinetes, tropillas, músicos y espectadores de distintos puntos de la Argentina.

A lo largo de cinco jornadas consecutivas, la programación incluirá las competencias de destreza criolla en el campo de jineteada y espectáculos musicales sobre el escenario mayor.

De acuerdo con el cronograma, la apertura de la cartelera musical tendrá lugar el jueves 7 de enero con la actuación del grupo salteño Ahyre. La actividad continuará el viernes 8 con la subida al escenario de Soledad Pastorutti, mientras que el sábado 9 será el turno del trío vocal Destino San Javier. Para el domingo 10 está prevista la presentación central del cantante Luciano Pereyra, y el cierre definitivo de las cinco noches festivaleras quedará a cargo de la agrupación jujeña Los Tekis el lunes 11 de enero.

La próxima edición sucederá a la convocatoria efectuada entre el jueves 8 y el lunes 12 de enero de 2026, oportunidad en la que formaron parte de la grilla artistas como Abel Pintos, Jorge Rojas, Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo y Campedrinos, entre otros intérpretes.

Sobre el predio, jinetes llegados desde diversas provincias del país participan en las distintas categorías tradicionales montando reservados y potros, acompañados por entreveros de tropillas y exhibiciones de destreza gaucha frente a las tribunas.

De manera intercalada entre las montas, el escenario mayor recibirá a referentes nacionales del folclore junto a exponentes del chamamé y de la música del Litoral. Además, la propuesta contará con desfiles de agrupaciones por las calles de la ciudad, patios de comidas regionales, ferias de artesanos y la tradicional elección de la reina.

Los orígenes de esta fiesta popular entrerriana se remontan al año 1972, cuando su primera edición logró reunir a cerca de 18.000 personas en apenas dos noches de actividad en la ciudad de Diamante. Con el paso de las décadas, el crecimiento de la convocatoria y la relevancia cultural alcanzada le permitieron obtener la categoría de festival provincial en el año 1985 y, posteriormente, la jerarquía de festival nacional en 1986.