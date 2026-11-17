Con los músicos locales Zuly Pianetti en voz, Cristian Dappen en guitarra y Mauro Sauthier en piano, este viernes 20 de noviembre a partir de las 21 se llevará adelante un concierto acústico dedicado íntegramente al tango y la milonga en el Subsuelo de la Galería Flamingo, ubicado en la peatonal San Martín 902 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de acercar al público paranaense un repertorio seleccionado de obras tradicionales del género ciudadano en un formato íntimo.

El trío se reunirá sobre el escenario para interpretar un programa compuesto por piezas que abordan temáticas vinculadas a los amores, las nostalgias, los encuentros y las despedidas. A través de una instrumentación centrada en el diálogo entre la voz solista, los arreglos de guitarra y el acompañamiento del piano, el espectáculo propone recorrer canciones representativas del cancionero rioplatense.

La velada musical contará con servicio de barra abierta para acompañar la propuesta escénica.

Las entradas pueden adquirirse comunicándose al 343 4808780 o a través Eventbrite.