Abarajala compartirá su puesta escénica en La Salita de Perón y en Almacén de los 33.

El elenco teatral Abarajala, oriundo de la ciudad de Viale, llevará a escena dos funciones de la obra titulada "Las Corvalán", con dramaturgia, dirección y operación técnica de Amelia Uzín, los días viernes 20 y domingo 22 de noviembre a las 21 en dos espacios de Paraná.

La primera cita tendrá lugar este viernes en La Salita de Perón, ubicada en calle Presidente Perón 648, en el marco del ciclo teatral denominado "La hora de la novela", mientras que la segunda función se desarrollará el domingo en Almacén de los 33, en la esquina de Bavio y Courreges.

La obra gira en torno a Leda y Otilia, dos hermanas que transcurren la vida en el balcón de su vivienda. En ese espacio compartido, ambas mujeres tejen sus sueños, proyectan sus propios miedos, se acompañan y también se traicionan, condicionadas de manera permanente por el mandato de una madre omnipresente.

A medida que avanza la historia, la posibilidad de romper con las reglas se convierte en un deseo irrefrenable para una de las protagonistas, mientras que para la otra representa la amenaza de un desastre total.

La interpretación sobre el escenario estará a cargo de las actrices Verónica Uzín y Marina Saladino.

Para la función del viernes la entrada será libre con salida a la gorra. Por reservas, comunicarse al 343 4285365.

La segunda función programada para el domingo se llevará a cabo con una entrada general de $15.000. Por reservas, comunicarse al 343 4702836.