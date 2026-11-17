Habrá dos jornadas de cierre de los Talleres Culturales Barriales de Paraná.

La Municipalidad realizará dos jornadas de cierre del programa Talleres Culturales Barriales 2026. Las actividades serán el miércoles 18 de noviembre en el CIC Este y el jueves 19, en el CIC La Floresta, de 17 a 19. Habrá exposiciones, clases abiertas y propuestas musicales para compartir lo trabajado durante seis meses en distintos barrios de la ciudad.

El cierre del programa Talleres Culturales Barriales 2026 se organizará en dos jornadas para facilitar la participación de quienes asistieron a los talleres en diferentes sectores de la ciudad. La primera tendrá lugar el miércoles 18 de noviembre en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Este, ubicado en Vicegobernador Luis Chaile y Roque Sáenz Peña. La segunda se realizará el jueves 19 en el CIC La Floresta, en El Resero y Burmeister. Ambas actividades comenzarán a las 17 horas y se extenderán hasta las 19.

La propuesta busca visibilizar las experiencias desarrolladas en los espacios de formación cultural y generar un encuentro entre talleristas, participantes, familias y vecinos.

Durante las jornadas se presentarán producciones realizadas a lo largo del año mediante exposiciones de trabajos, carpetas que reúnen las actividades desarrolladas y clases abiertas que permitirán conocer las dinámicas de cada taller.

El cierre de cada jornada incluirá una merienda para las infancias y adolescencias y una presentación musical de la Asociación Amigos de la Banda de Música Infanto Juvenil Entrerriana, a través del programa Construir Valores de la Municipalidad de Paraná.

Un programa que acerca la cultura a los barrios

Los Talleres Culturales Barriales forman parte de una política pública municipal orientada a promover el acceso a la cultura, la formación artística y la participación comunitaria en distintos sectores de Paraná.

Enmarcado en la Ordenanza N.º 10.116, el programa desarrolló durante seis meses propuestas destinadas principalmente a infancias y adolescencias, con encuentros semanales en Centros Integradores Comunitarios, comisiones vecinales, bibliotecas populares, merenderos y otros espacios comunitarios.

La edición 2026 incluyó disciplinas como teatro, danza, circo, artes visuales, cerámica, muralismo, costura creativa, humor gráfico e historieta, percusión, batucada, expresión corporal y confección de juguetes populares, entre otras.

Las actividades se distribuyeron en diferentes barrios de la ciudad y estuvieron a cargo de talleristas, educadores y hacedores culturales locales, quienes acompañaron los procesos de aprendizaje, experimentación y creación colectiva.

Las muestras de cierre permitirán compartir parte de esas experiencias y poner en valor el trabajo desarrollado en los territorios, así como los vínculos construidos entre participantes, docentes y espacios comunitarios.