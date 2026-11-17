El espacio de Autonomía y Participación de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales (Fhaycs) llevará a cabo la iniciativa denominada "Pizza, Birra y Lazo: Electro Festival por los Derechos Humanos y la Ley de Salud Mental" este jueves 19 de noviembre a partir de las 20 en Casa Encendida, ubicada en calle Andrés Pazos 179 de la ciudad de Paraná.

De acuerdo con el cronograma difundido por los organizadores de la propuesta, las actividades darán inicio de forma puntual y posteriormente, a partir de las 20:15, tendrá lugar una mesa de debate y experiencias protagonizada por trabajadores de la salud pública que han formado parte de distintos momentos históricos de la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental y de su aplicación dentro del sistema hospitalario. El panel contará con las exposiciones de la licenciada Silvana Suppo y el técnico Danilo Müller, que compartirán sus recorridos profesionales bajo la moderación de Gaby Vassel y Gime Villaraza.

Luego del espacio destinado al intercambio y la reflexión sobre el derecho a la salud mental y el sostenimiento de las políticas públicas conquistadas en el sector, la agenda cultural continuará a las 21:15 con el desarrollo de diversas intervenciones artísticas.

Finalmente, el cierre de la jornada está previsto para las 21:45 con la actuación de América, proyecto que ofrecerá una intervención sonora de música electrónica reproducida en vinilo para acompañar el tramo final de la convocatoria.