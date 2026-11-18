Las autoridades de la Municipalidad y del Autódromo de Concepción del Uruguay emitieron un comunicado para desmentir la organización del evento denominado "Elite Dance Fest", un festival musical que comenzó a promocionarse este lunes en redes sociales con fechas supuestamente previstas entre el 11 y el 17 de enero de 2027 en el circuito automovilístico de la ciudad entrerriana.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad, la entidad deportiva desconoció por completo la existencia de espectáculos programados para el inicio del próximo año y calificó la difusión como un intento de estafa digital.

De acuerdo con la información relevada tras la aparición de la convocatoria, el falso festival se promovía desde la cuenta de Instagram @elitedancefest.ok, que utilizaba una estética gráfica similar a la de la tradicional Fiesta Nacional de la Playa. En las publicaciones difundidas durante las últimas horas se anunciaba una grilla integrada por artistas y bandas de alcance nacional como Ke Personajes, La Joaqui, Emanero, María Becerra, La T y la M, La Konga, Los Auténticos Decadentes y Miranda, llegando incluso a habilitarse un espacio de comercialización digital donde figuraban los supuestos espectáculos y los valores de las entradas por cada jornada.

Frente a la rápida circulación de estas versiones, desde la administración del Autódromo de Concepción del Uruguay señalaron que tomaron conocimiento del caso y advirtieron a los usuarios no efectuar compras ni transferencias, y pidieron denunciar la cuenta involucrada.

En sintonía con la postura del circuito automovilístico, la Municipalidad de Concepción del Uruguay negó haber otorgado autorizaciones o haber recibido consultas para el desarrollo de un espectáculo de esas características en el mes de enero, y aclararon que no existe ningún permiso vigente vinculado a la supuesta Elite Dance Fest.