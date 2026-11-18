Artesanos y orfebres de distintos puntos de Entre Ríos se congregarán en la localidad de Oro Verde para llevar adelante el 11° Encuentro Regional de Plateros, Exposición y Feria durante los días sábado 28 y domingo 29 de noviembre en el Museo Regional Conrado Hasenauer, ubicado en calle Los Tordos 241, con el objetivo de rescatar las raíces de la platería entrerriana, exhibir trabajos tradicionales y ofrecer un espacio de comercialización al público.

De acuerdo con el cronograma, las actividades comenzarán el sábado 28 a partir de las 19:30 con el acto de apertura de la exposición en las salas del Museo Conrado Hasenauer. En esa instancia quedarán habilitadas al público las distintas piezas elaboradas por los maestros y aprendices que forman parte de este circuito artesanal provincial, permitiendo apreciar las técnicas, diseños e identidad propia del oficio metalúrgico desarrollado en territorio entrerriano.

La programación continuará durante toda la jornada del domingo 29 de noviembre, comenzando a las 10 de la mañana con el desarrollo del encuentro entre los trabajadores del rubro y la apertura de la feria artesanal.

A lo largo del día y hasta las 21, los plateros instalarán puestos de exhibición y venta frente a la sede del museo en calle Los Tordos 241, brindando al público la posibilidad de recorrer los stands, dialogar con los productores sobre los procesos de fabricación y adquirir piezas únicas confeccionadas de manera artesanal.

Una vez concluidas las dos jornadas centrales del encuentro y la feria al aire libre, el patrimonio exhibido permanecerá expuesto al público hasta el lunes 7 de diciembre.

La propuesta es organizada de manera conjunta por la Asociación Civil Entrerriana de Plateros y Plateras, el Taller Lágrima de Luna de Oro Verde y el Municipio de Oro Verde a través de su museo local, contando además con la colaboración de la Red de Museos Pedagógicos de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos en las tareas de montaje de la muestra.

La actividad será de acceso libre y gratuito.