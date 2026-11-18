El espacio cultural Gato Negro proyectará el largometraje de animación japonés La actriz del milenio, dirigido por el cineasta Satoshi Kon, este domingo 22 de noviembre a las 19 en su sede ubicada en calle Tucumán 355 de la ciudad de Paraná, con el objetivo de dar continuidad a su ciclo temático de noviembre dedicado al cine animado orientado al público adulto.

De acuerdo con la programación difundida por los organizadores del ciclo, la elección de este filme corresponde al penúltimo domingo de un cronograma mensual de cinco fechas pensado para cuestionar el prejuicio que asocia a la animación exclusivamente con las producciones infantiles. En esta oportunidad, la cartelera recupera una de las obras de Satoshi Kon, realizador japonés reconocido internacionalmente por títulos como Paprika y Perfect Blue, que dirigió este largometraje estrenado en el año 2001.

La película tiene una duración total de 87 minutos y aborda cuestiones vinculadas a la memoria y los sueños a partir de la historia de una anciana y legendaria intérprete del cine japonés.

Durante la función, el espacio ofrecerá su habitual servicio de cafetería.

La entrada tendrá un valor de $2.000 y podrá abonarse directamente en puerta.