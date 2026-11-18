El escritor Fabián Reato dará a conocer su nueva obra literaria, titulada La Virgen del Volcadero, este jueves 19 de noviembre a las 19 en la Biblioteca Provincial de Entre Ríos, ubicada en calle Alameda de la Federación 278 de la ciudad de Paraná, para compartir con los lectores el lanzamiento inaugural del sello editorial independiente Laurentino Ediciones.

La publicación de este libro representa el retorno de Fabián Reato al género de la novela y constituye el título elegido para dar inicio al catálogo de Laurentino Ediciones, proyecto editorial fundado por el propio autor.

En cuanto a la apreciación literaria de la obra, el escritor Oscar Londero señaló que se trata de un relato breve y preciso ambientado en el predio donde la capital entrerriana deposita sus residuos, ubicado a unas treinta cuadras de la Casa de Gobierno.

La historia transcurre en los márgenes urbanos de Paraná, dentro de un contexto atravesado por la pobreza extrema, la violencia y el abandono. En ese entorno del basural a cielo abierto vive Yasmi, una niña que intenta sobrellevar el duelo por la muerte de su hermano Walo junto con una condición neurológica limitante que afecta su movilidad. En medio de crisis físicas, ausencias y episodios que la desbordan, la protagonista comienza a percibir figuras y destellos luminosos que los vecinos del lugar interpretan como la manifestación de una imagen religiosa.

Paralelamente, la trama incorpora la figura del padre Cacho, un sacerdote que atraviesa conflictos personales marcados por el consumo de alcohol, las dudas espirituales y el enfrentamiento con un narcotraficante que ejerce el control territorial sobre el barrio. Al tomar contacto con la experiencia de Yasmi, el religioso se ve interpelado por un fenómeno que pone a prueba su propia fe y divide a una comunidad que busca algún sentido en medio de la precariedad.

La actividad contará con entrada libre y gratuita para todo el público.