Los músicos Santiago Veronesi y Francisco Fernández organizan una nueva edición del festival GualeJazz, que por primera vez se extenderá durante tres jornadas consecutivas desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre a partir de las 21:30 en Cubata Bar, situado en calle Leandro N. Alem 141 de la ciudad entrerriana de Gualeguaychúm La iniciativa ofrecerá conciertos en vivo, espacios de improvisación y una grilla que abarca desde el jazz tradicional y contemporáneo hasta el swing, el ska, el rap y la música instrumental.

De acuerdo con el cronograma artístico, la apertura del encuentro tendrá lugar este viernes 20 de noviembre desde las 21:30 con las actuaciones de The Bookies, Anselmino Ratzkov Dúo, la agrupación uruguaya Ensamble Raíces y Équinox.

La actividad continuará el sábado 21 de noviembre en el mismo horario con una cartelera integrada por Bésticos + Lovuolo, Juan Pablo Pérez Trío, Bestiská y SRG, jornada que además incluirá un espectáculo sorpresa para el público.

Finalmente, el domingo 22 de noviembre, en el cierre del ciclo de tres noches, subirán al escenario Gualeguaychú Jazzy All Stars, Lovuolo Piano Solo, Arriazu–Azul Dúo y Pucheta Dúo.

Junto con los recitales programados para cada fecha, las tres jornadas incorporarán jam sessions, instancias de improvisación musical abierta en las que intérpretes de distintas formaciones comparten el escenario para ejecutar piezas de manera espontánea.

El cierre previsto para el domingo contará con una sesión especial junto a Martuán y la participación especial de César Banana Durañona.

Las entradas anticipadas se encuentran disponibles en el local Miusik, ubicado en calle 25 de Mayo 1209, esquina Rucci, en Gualeguaychú. El abono para asistir a las tres noches tiene un valor de $20.000.