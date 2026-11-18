La Escuela de Artes Visuales Prof. Roberto López Carnelli abrirá al público la exposición y acción creativa "Planeta Parc" el próximo miércoles 25 de noviembre a las 19, con el fin de exhibir las producciones anuales elaboradas por los estudiantes de los cursos y talleres infantiles y juveniles de la institución.

La iniciativa reunirá a los alumnos y a sus familias en torno a una propuesta interactiva inspirada en las investigaciones visuales del artista argentino Julio Le Parc.

El eje conceptual de la muestra retoma los aportes de Le Parc, creador mendocino reconocido a nivel internacional por su trabajo en el arte cinético y lumínico, centrado en el estudio del movimiento, la luz, el color y el rol activo del espectador frente a la obra. A partir de esos principios, los niños y jóvenes que asisten a los trayectos formativos de la escuela diseñaron y construyeron distintas formas, estructuras y dispositivos visuales.

La actividad busca dar a conocer al público los procesos pedagógicos y las producciones desarrolladas durante el ciclo lectivo en los niveles infantiles y juveniles de artes visuales.

La entrada será libre y gratuita.