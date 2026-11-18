La literatura vuelve a encontrar en los espacios independientes un lugar para compartir la palabra, generar encuentros y abrir nuevas miradas sobre el tiempo que nos toca vivir. Este sábado 21 de noviembre, Gualeguaychú será escenario de una de esas celebraciones con la presentación de “Los tanques”, el primer libro de poemas de la escritora uruguayense Lucía Schvartzman, en una velada que reunirá lecturas de autoras locales y música en vivo.

El encuentro tendrá lugar a las 21 en la sede de Frontera/Librerío, ubicada en 25 de Mayo 515, con entrada libre y gratuita. La propuesta invita a acercarse a una nueva voz de la poesía entrerriana y, al mismo tiempo, a participar de una experiencia colectiva en torno a la literatura, donde los textos salen de las páginas para convertirse en una celebración compartida.

Editado en 2026 por el sello Pixel -de la ciudad de La Plata- “Los tanques” constituye la primera publicación de Schvartzman y reúne una serie de poemas que construyen una experiencia literaria atravesada por las ciudades, los lenguajes contemporáneos y las múltiples formas de percibir la realidad.

La presentación tendrá también un carácter coral. Las escritoras y poetas locales Pamela de Battista, Carla Olivera, Jimena Arnolfi, Candela Dumón y Sofía Barrios Delgado serán las encargadas de poner voz a distintos textos, mientras que Mariana Luján aportará la música en vivo, sumando otra dimensión expresiva a la noche.

En la contratapa del libro, el escritor y periodista Horacio Fiebelkorn ofrece algunas claves para aproximarse a la propuesta poética de Schvartzman. Allí destaca la manera en que la autora enlaza las experiencias de las grandes y pequeñas ciudades con la información y los estímulos de la época, construyendo una mirada que involucra los sentidos y transforma los materiales de la vida cotidiana en materia artística.

Fiebelkorn recupera, además, una reflexión de César Vallejo sobre la necesidad de asimilar los materiales que ofrece la vida moderna y convertirlos en sensibilidad. Una idea que -según señala- atraviesa el camino que abren estos poemas: no imitar la modernidad, sino ejercerla desde la propia experiencia y el lenguaje.

La importancia de que los libros encuentren lectores

La presentación de una primera obra siempre representa un acontecimiento significativo. Para quien escribe, significa poner en circulación una parte de su mundo interior, exponerse a otras miradas y permitir que las palabras comiencen a construir sentidos más allá de la experiencia individual. Para una comunidad, en cambio, supone la oportunidad de descubrir nuevas voces, reconocer sus propias inquietudes en la literatura y ampliar el horizonte de aquello que puede ser pensado y expresado.

En tiempos atravesados por la velocidad de la información, el consumo inmediato y la fugacidad de los mensajes, los libros siguen ofreciendo algo difícil de reemplazar: tiempo para detenerse, observar, reflexionar y establecer un vínculo más profundo con las palabras. Es un diálogo que enriquece a toda persona. Una obra literaria no necesariamente ofrece respuestas, pero tiene la capacidad de formular preguntas, incomodar certezas, recuperar sensibilidades y poner en circulación experiencias que merecen ser contadas.

Por eso, cada nueva publicación y cada presentación constituyen también una apuesta cultural. Y cuando esos encuentros suceden en librerías y espacios independientes, adquieren un valor adicional: sostienen circuitos de producción y circulación literaria, fortalecen los vínculos entre escritores, lectores y artistas, y contribuyen a mantener viva la actividad cultural de las ciudades.

La llegada de “Los tanques” a Gualeguaychú será, en ese sentido, mucho más que la presentación de un primer libro. Será una invitación a escuchar poesía, compartir una experiencia artística y celebrar la posibilidad de que nuevas voces encuentren su lugar en el panorama literario.

La cita es este sábado 21 de noviembre, a las 21, en Frontera/Librerío (25 de Mayo 515), con entrada libre y gratuita. Una oportunidad para encontrarse con la literatura y dejar que la poesía haga su trabajo: abrir preguntas, despertar sentidos y poner en movimiento la palabra.

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