Mosquito Sancineto estará en Paraná para un seminario de improvisación teatral y una función en el Juan L. Ortiz.

El reconocido actor y docente, considerado uno de los pioneros del match de improvisación en Argentina, estará en la capital entrerriana del 3 al 5 de diciembre. Junto al grupo local Impro en el Acto, ofrecerá tres jornadas de formación que culminarán con un espectáculo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

El actor, improvisador y docente Fabio “Mosquito” Sancineto, uno de los principales referentes de la improvisación teatral en Argentina, llegará a Paraná para brindar un seminario intensivo y participar de una función especial junto al grupo paranaense Impro en el Acto. Las actividades se desarrollarán entre el jueves 3 y el sábado 5 de diciembre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, ubicado en bulevar Racedo 250.

La propuesta está dirigida tanto a personas con experiencia teatral como a quienes deseen acercarse por primera vez a la improvisación. Durante tres jornadas, los participantes podrán explorar las herramientas de esta disciplina escénica, que se caracteriza por la creación espontánea de situaciones, personajes e historias a partir de consignas y de la interacción entre los actores.

El seminario se realizará el jueves 3 y el viernes 4 de diciembre, de 18 a 22, y el sábado 5, de 9 a 12. Como cierre, ese mismo sábado, a las 21, se ofrecerá una función abierta al público en la sala mayor del Centro Cultural Juan L. Ortiz. En el espectáculo participarán integrantes de Impro en el Acto y seminaristas seleccionados por Sancineto.

Un referente de la improvisación teatral argentina

Con una trayectoria que comenzó en 1988, Fabio “Mosquito” Sancineto es uno de los impulsores del match de improvisación en el país. Se formó con el francés Claude Bazin y contribuyó a difundir este formato teatral, en el que dos equipos crean escenas en el momento y compiten por el voto del público.

A lo largo de su carrera fundó y dirigió el Estudio Integral de Técnicas de Improvisación y la Compañía de Teatro-Improvisación Argentina. También desarrolló una extensa actividad docente, con talleres y seminarios en distintos países de Latinoamérica, y trabajó como actor en teatro y televisión. Entre sus participaciones se encuentra la serie El marginal.

Su visita a Paraná representa, además, un reencuentro con artistas de la provincia. En 2018, Sancineto estuvo a cargo de la selección del elenco provincial de improvisación teatral de Entre Ríos, del que formaron parte algunos integrantes del actual grupo Impro en el Acto.

La compañía paranaense, fundada en septiembre de 2025 por Alejandro Haimovich, trabaja en la formación de improvisadores y en la generación de espacios de exhibición para impulsar el desarrollo de esta expresión teatral en la ciudad.

Inscripciones y entradas

El seminario no requiere experiencia previa y está abierto a todas las personas interesadas. El costo de la capacitación completa es de 60.000 pesos hasta el 22 de noviembre y de 70.000 pesos a partir de esa fecha. También existe la posibilidad de participar de una clase individual, con un valor de 25.000 pesos.

Por su parte, las entradas para la función del sábado 5 de diciembre, a las 21, tendrán un costo de 15.000 pesos y podrán adquirirse en la puerta del Centro Cultural Juan L. Ortiz, en efectivo o mediante transferencia.

Quienes deseen obtener más información sobre las inscripciones y las actividades pueden consultar la cuenta de Instagram @enelactoimpro.