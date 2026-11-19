La inauguración del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos será este viernes 20 de noviembre, desde las 20 hasta la medianoche, en la sede del Museo Provincial de Bellas Artes, ubicada en Buenos Aires 355, Paraná. También habrá una fiesta por el centenario de la institución. La entrada será libre y gratuita. Invita la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

En la jornada se realizará la tradicional inauguración y entrega de premios de la exhibición del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos, uno de los acontecimientos más importantes para las artes visuales de la provincia y un espacio de encuentro para la producción artística entrerriana.

En esta edición, el Museo Provincial de Bellas Artes Dr. Pedro E. Martínez, dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, presentará las 58 obras seleccionadas en las disciplinas Arte Textil, Cerámica, Dibujo, Escultura, Grabado y Pintura. La exposición reúne trabajos de 55 artistas provenientes de 23 localidades entrerrianas, en el marco de los Premios Adquisición Gobierno de Entre Ríos 2026.

A través de esta iniciativa, el Estado provincial reconoce y estimula la producción de los artistas visuales entrerrianos, al tiempo que promueve el crecimiento del patrimonio público mediante la incorporación de las obras distinguidas.

La fiesta del siglo

La inauguración tendrá un carácter especial: será también el gran cierre de las celebraciones por los 100 años del Museo. La propuesta combinará arte y música para transformar el Museo en una pista de baile. Lucho y Mana musicalizarán la velada que también tendrá una cantina con propuestas de comidas y bebidas para acompañar la celebración y disfrutar de una noche de encuentro en el Museo.

El Salón para visitar

La exposición del 63° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos podrá visitarse hasta mediados de marzo de 2027, con entrada libre y gratuita, en los días y horarios habituales del Museo.

Una nueva oportunidad para conocer la producción artística de nuestra provincia, encontrarse con distintas miradas y seguir celebrando los 100 años del Bellas Artes de Entre Ríos.