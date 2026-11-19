Las agrupaciones musicales Arrabaleras y Tango Entrerriano protagonizarán la gala de despedida del ciclo mensual "Si lo sabe, cante", un encuentro concebido como tributo a Roberto Galán, este sábado 21 de noviembre a partir de las 21 en Ferrero Cantina, espacio ubicado en calle Piedrabuena 133 de la ciudad de Paraná. La pretende cerrar la temporada 2026 de esta propuesta artística dedicada a la difusión y el encuentro en torno al género del tango y la milonga.

El espectáculo contará con actuaciones en vivo de los dos conjuntos y sumará distintas instancias participativas destinadas al público durante toda la noche, como el espacio de micrófono abierto con acompañamiento de orquesta en vivo, para la cual se pondrá a disposición una carta integrada por treinta tangos seleccionados para que quienes lo deseen puedan subir a cantar junto a los propios músicos.

Además, la jornada incluirá el segmento denominado "Milonga Amiga", que habilita la pista abierta para el baile. A esto se sumarán sorteos y un servicio de cantina activa durante toda la noche.

Sobre las agrupaciones

Arrabaleras es un dúo surgido dentro del circuito milonguero de la capital entrerriana a partir de la coincidencia artística entre Ángela Herrera, quien cuenta con recorrido previo dentro del género y en diversos espacios vinculados a la actividad milonguera local, y Silvina Badano, guitarrista y cantante con experiencia en distintos proyectos musicales. Ambas intérpretes comenzaron a compartir repertorio en encuentros informales hasta concretar su debut formal en febrero de 2024 en el marco del Encuentro Milonguero de Verano desarrollado en la localidad de La Picada, punto de partida de un camino que las llevó a recorrer múltiples escenarios de Paraná y la región.

La formación Tango Entrerriano está integrada por los músicos Martín Carrere, Juan Penas y Santiago Weber. El grupo sostuvo la base instrumental y artística durante este ciclo mensual a lo largo del año en Ferrero Cantina.

Las entradas anticipadas tienen un valor de $12.000, mientras que en puerta costarán $15.000. Por reservas, comunicarse al 343 5069799.